In occasione delle festività natalizie il calendario della raccolta dei rifiuti differenziati registrerà delle modifiche, poiché, secondo quanto contenuto nel contratto di appalto, nelle giornate festive (25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio) il servizio risulta sospeso.

Per evitare disagi, legati soprattutto al doppio stop delle giornate di Natale e di Santo Stefano, l’ufficio Ambiente ha chiesto alla Caruter di operare degli accorgimenti al calendario tradizionale, per garantire la raccolta congiunta di umido e vetro (solitamente in calendario nella giornata di sabato), nelle giornate di lunedì 27 dicembre e lunedì 3 gennaio, prevedendola per le attività commerciali nella giornata del 26, quando dovrà essere assicurato anche il servizio di spazzamento e la pulizia dei cestini nel centro storico.