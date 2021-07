Queste le parole odierne del ministro della Salute, Roberto Speranza, a commento del richiamo all'attenzione sull'andamento della pandemia rilasciate ieri dall'OMS, in occasione dell'Assemblea Pubblica di Farmindustria 2021:

"Le parole dell'Oms di prudenza sono quelle che ripeto da sempre: la pandemia non è finita, dobbiamo avere grande prudenza e attenzione soprattutto per le varianti che sono elementi di ulteriore preoccupazione in un quadro che va seguito con grande attenzione. C'è un quadro notevolmente migliore rispetto a quello che abbiamo conosciuto nei mesi precedenti - ha detto Speranza - ma va tenuta alta la guardia. C'è un dibattito comprensibile, ma vanno guardati i numeri, giorno per giorno... anche se ogni giorno siamo sopra le 500.000 dosi somministrate. Dobbiamo insistere su questa strada".

Speranza ha poi commentato così la decisione del governo Johnson di togliere le ultime restrizioni a partire dal 19 luglio nonostante il dilagare del contagio della variante delta in tutto il Regno Unito:

"Noi abbiamo scelto una linea dal 26 di aprile, che è una linea di gradualità e prudenza e del fare passo dopo passo con grandissima cautela. E questa linea ha portato i suoi frutti".