In questo volumetto troverete delle meditazioni sulla Bibbia.Non sono esattamente delle prediche; lo sono state e magari torneranno a esserlo. Tuttavia, affinché una meditazione - cioè un ascolto accurato, quasi puntiglioso, ma non pedantesco, della Parola di Dio, cioè della Bibbia, nella quale per la forza dello Spirito Santo ascoltiamo la sua parola - diventi una predica, occorre che sia predicata. Occorre cioè che sia proferita con parole proprie in seno a un'assemblea liturgica.

Ed è precisamente in quella occasione che una meditazione sulla Scrittura e della Scrittura diventa una predicazione. Ma accade al contempo che la predicazione, se è una buona predicazione, si emancipa un po' dal testo scritto e diventa qualcos'altro: in quell'occasione, dal pulpito o da un altro luogo, al cospetto dell'assemblea e dopo l'invocazione, si compie, se Dio vuole, l'esperienza ermeneutica decisiva con il testo, quantunque il predicatore l'abbia precedentemente e lungamente preparata.