Qualche goccia di pioggia che poi (per fortuna) ha smesso di cadere ha contribuito a rendere ancor più emozionante la gara sprint del GP d'Italia di MotoGP che si è disputata sabato sul circuito del Mugello... il resto lo hanno fatto le moto!

Quattro le Ducati che hanno tagliato il traguardo, sfidandosi per il podio fin quasi all'ultima curva. Primo, Francesco Bagnaia (Ducati), secondo Marco Bezzecchi (Mooney VR46), a seguire le due Pramac, rispettivamente, di Jorge Martín e Johann Zarco.

Ad inizio gara, Marc Marquez (Honda), con le unghie e con i denti, è riuscito a tenere il ritmo di Bagnaia, ma ha poi dovuto cedere a causa di un tentativo di sorpasso di Jack Miller (Red Bull KTM) che, con una manovra "alla Marquez", lo ha mandato largo facendogli perdere le posizioni di testa.

Sfortunato anche il fratello Alex (Gresini Racing) che, partito dalla prima fila, è poi caduto in curva 1 per un contatto con Brad Binder (Red Bull KTM) che per questo ha dovuto scontare un long lap penalty che gli ha compromesso la gara, anche se può comunque esser soddisfatto di aver stabilito un nuovo record per la MotoGP, quello della velocità massima. Sul rettilineo del Mugello, infatti, Binder ha toccato i 366,1 Km/h.

La gara, nei primi giri quando in alcuni tratti del circuito c'era qualche goccia di pioggia di troppo, è stata condotta dal Martin, a sua volta tallonato da Marquez. Nel momento in cui Miller mandava largo lo spagnolo della Honda, Bagnaia superava Martin e, da quel momento, non ha più lasciato, la testa della corsa. Nell'ultima parte di gara, Bezzecchi ha provato a contendere la vittoria al pilota di Torino, ma senza che la sua moto avesse una messa a punto tale da poterlo impensierire più di tanto.

Marini, con l'altra Mooney VR46 si è piazzato quinto, davanti a Miller che, a sua volta, è riuscito a tener dietro Marc Marquez, Aleix Espargaró (Aprilia ) ed Enea Bastianini (Ducati)

Dopo la gara, sono adesso 106 i punti di Bagnaia nel mondiale piloti, quattro in più di quelli di Bezzecchi, secondo, mentre terzo è Jorge Martin a 87 punti.

Domenica, il GP d'Italia penderà il via alle 14:00