De Giovanni durissimo sul caso Brescianini: "Figura di mer*a inaccettabile, una vergogna!"

“Quella per Brescianini è una figura di merda inaccettabile, una vergogna spaventosa". Questo il duro sfogo, affidato ad alcuni tifosi, dello scrittore Maurizio De Giovanni: "Veramente incredibile. I casi sono due: o Conte non te lo ha chiesto, ed allora perché cazzo lo hai preso, o Conte te lo ha chiesto ed allora perché cazzo non lo hai preso. Voglio proprio sentire che dirà la stampa napoletana”.

De Giovanni ha poi spiegato ulteriormente la sua posizione rispondendo ad un utente su Facebook: "È un commento a caldo in un gruppo di tifosi. Da tifoso, NON giornalista, penso di avere il diritto di esprimere la mia passione. Posso?".



MERCATO - Cammaroto svela a "NM": "Il Napoli potrebbe inserire Raspadori in uno scambio, possibile ritorno di fiamma della Roma per Politano, Manna vuole sbloccare gli affari Romelu Lukaku e Billy Gilmour"

Manna va in missione a Londra per chiudere Lukaku e intanto comincia un ferragosto di fuoco per il Napoli con il club azzurro che non andrà in vacanza e dovrà accelerare la cosiddetta operazione "tutti fuori" su indicazione di Antonio Conte. Il mister ha fatto le sue valutazioni e il dado è tratto. Nel Napoli attuale ci sono 11 calciatori non incedibili, di cui 8 certi di essere in partenza e 3 che alla fine dovrebbero rimanere ma sui quali tutto può ancora accadere da qui al 31 agosto. Siamo alla rivoluzione che può davvero cambiare lo scenario e lanciare il Napoli verso la rincorsa scudetto, come tutti auspicano.

Juan Jesus non è nei piani, è in uscita e si tratta di capire se andrà al Monza o in Arabia, Natan sta chiudendo con il Betis, Mario Rui deve trovare una soluzione, Gaetano è vicino al Cagliari, Folorunsho è stato bocciato e ora vuole la Lazio. E poi c'è Cajuste che torna dal Brentford ma verrà piazzato altrove. Si aspetta l'offerta giusta per cedere Cheddira, e poi attenzione anche a Raspadori, che non è congeniale ai piani tattici del nuovo Napoli. Per l'ex Sassuolo, il Napoli è convinto di poter ricevere una proposta in extremis o in alternativa potrebbe finire in uno scambio. Altrimenti rischia di finire nel limbo, di nuovo come terza punta nelle gerarchie stagionali. E non finisce qui: bisogna fare molta attenzione allo scenario di questa ultima fase di mercato per Meret, eroe di Coppa Italia ma che, al netto delle parate ai rigori col Modena, non convince del tutto. E con Neres in arrivo per fare il titolare a destra, sarà di troppo uno tra Politano e Ngonge. Tra i due Conte preferirebbe tenere Ngonge, che però è anche quello che potrebbe avere mercato. Su Politano da non escludere un ritorno di fiamma della Roma.

In uscita c'è una fila chilometrica di esuberi e il Napoli riflette su Zerbin per una questione di liste e per l'esigenza di avere 4 nomi cresciuti nel vivaio. Servono quattro Over 22 formati dal club, ad oggi c'è soltanto Contini, e con Gaetano in partenza, non è affatto detto che Zerbin venga sacrificato. Coli Saco potrebbe essere uno dei quattro e sarebbe una bella scommessa. Non rientra, tra l'altro, in questo elenco Caprile, che andrà nella lista dei 17 Over 22.

Mercato in entrata: il Napoli spinge per Lukaku, Conte non vuole aspettare oltre e ha ragione, le sue parole nel dopo Coppa Italia sono state corrette e opportune, totalmente condivisibili. Conte merita un Napoli performante e con un organico al completo, al più presto. Manna è a Londra e oggi e domani conta di sbloccare due o tre operazioni. Il ds incontrerà il Chelsea e vedremo l'esito della missione. Siamo invece al tira e molla con il Brighton per Gilmour. Il Napoli offre 12-13 milioni, gli inglesi ne chiedono quasi 20. Il giocatore ha detto sì al Napoli, ma se il Brighton non molla la presa, non si può escludere che il Napoli vada su altre piste.

L'idea del Napoli è quella di prendere un altro difensore centrale, tre centrocampisti e poi davanti Neres e Lukaku. Senza dimenticare che il Chelsea mette anche il portiere Kepa sul tavolo dell'offerta per Osimhen. Ora bisogna stringere i tempi. E' il momento della fiducia, ma anche della sterzata.



MEDIASET - Napoli, arriva Gilmour, ottimismo per Neres, si prova lo scambio Lukaku-Osimhen

La missione di Manna a Londra sta portando i suoi frutti in casa Napoli. Il primo risponde al nome di Billy Gilmour, ormai a un passo dal vestire la maglia azzurra. Il centrocampista scozzese è stato chiesto espressamente da Conte per dare forza al reparto e il tecnico pugliese è stato accontentato. L'accordo con il Brighton è stato trovato sulla base dei 12 milioni di euro più 3 di bonus. Il club di Premier League considera conclusa la cessione a titolo definitivo tanto da aver escluso il giocatore dalle ultime amichevoli pre-campionato. Decisamente più complicata l'operazione che vede coinvolti Lukaku e Osimhen. Il ds del Napoli vuole a tutti i costi il belga per fare felice Conte e sta provando a inserire il nigeriano nell'affare. Per avere Lukaku è stato offerto Osimhen più la richiesta di un conguaglio da 40/50 milioni di euro e magari una contropartita come l'ex Inter Casadei. Non facile anche considerato il fatto che "Osi" ha dato la sua parola al Psg e sembra voler andare solo a Parigi. Fuori dalla missione londinese di Manna c'è il capitolo David Neres. In Portogallo danno per fatto l'arrivo dell'attaccante portoghese a Castel Volturno. Il suo agente Giuliano Bertolucci è sbarcato a Napoli per chiudere. Al giocatore andranno 3 milioni di euro, mentre si lavora ancora sull'intesa con il Benfica, che chiede 25 milioni più 5 di bonus. Ma c'è ottimismo.



TWEET - Mercato, Schira: "Cyril Ngonge può lasciare il Napoli nei prossimi giorni"

Cyril Ngonge potrebbe lasciare il Napoli dopo appena sette mesi.Come riferisce Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, su X: "Cyril Ngonge può lasciare il Napoli nei prossimi giorni".



L'ANALISI - Marchegiani: "Scudetto? Inter in pole, mi aspetto tanto da Conte"

Luca Marchegiani, ex portiere, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Messaggero: "Il ritorno di Conte? E io da uno come lui mi aspetto tanto. Se ha scelto il Napoli significa che ha la certezza di poter fare bene. Porterà la cultura del lavoro e l’applicazione maniacale nella squadra azzurra. Vedrete che lo seguiranno tutti. Inter in pole? Assolutamente sì, alla squadra che ha vinto lo scudetto ha aggiunto subito Zielinski e Taremi, poi anche Martinez. La vedo in vantaggio evidente su tutte le altre rivali per lo scudetto. La Juventus? Difficile da giudicare, lavori ancora in corso, aspetto anche se Thiago Motta rappresenta una scelta diversa rispetto al passato".