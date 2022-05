Si tratta di un vero e proprio Progetto Socio-Culturale che punta a riunire le persone intorno alla tavola valorizzando le varie comunità presenti sul territorio grazie alla riscoperta di cibi, tradizioni e culture.

Infatti, la MISSION di questa iniziativa vuole essere quella di risvegliare lo spirito ed i migliori sentimenti Inclusivi sulla base delle singole nazionalità presenti nei territori di sua realizzazione, ciò con l'intento di consentire la riscoperta di culture, tradizioni e gusti delle singole terre, creando così una sorta di viaggio interculturale e sublimare a livello gustativo.

Da qui la ricerca di persone giovani, giovanissime e meno giovani, che grazie alla loro bravura, sapienza e conoscenza, nonché alla loro professionalità, nei vari campi artistici, culinari, dell'arte, della cultura gastronomica e della musica, con i quali dopo un'attenta selezione daranno vita alla realizzazione di detto progetto che sarà articolato in due fasi singolari.

Chi volesse parteciparvi, può candidarsi inviando una propria presentazione, allegando anche foto o video, a mezzo mail all'indirizzo mail [email protected] (il materiale ricevuto sarà trattato in conformità delle normative vigenti e non è prevista restituzione alcuna, se non in caso di esplicita richiesta).

La partecipazione al PROGETTO darà diritto ad una serie di BENEFIT.

Cosa aspetti, aderisci anche tu!