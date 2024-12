CASERTA - (Ernesto Genoni) - Ieri splendida serata augurale natalizia alla Caserma della Brigata Garibaldi organizzata dall`Unuci, l’Unione Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia, presieduto dal Gen. B. (c.a.) Ippolito Gassirà.

Numerose le iniziative messe in campo dal sodalizio UNUCI, puntualmente descritte in ogni particolare nel consuntivo di fine anno presentato dal presidente Gassirà, e riportate anche fotograficamente in uno speciale calendario dell'Unuci-Caserta.

Tra le recenti attività le iniziative per la celebrazione del 4 Novembre, Festa dell'Unita' Nazionale e delle Forze Armate all'Auditorium della Provincia di Caserta con il coinvolgimento delle scuole e con il Presidente del Comitato “Noistiamoconpasqualetrabucco” il Ten. Pasquale Trabucco.

Altra iniziativa, a seguire, al Circolo Nazionale, salotto della città di Caserta, retto dalla dirigente scolastica prof.ssa Adele Vairo, con il presidente Avv. Gianfranco Foglia, sempre attenti alle iniziative culturali, uno speciale convegno con il prof. Luigi Troiani di Diritto Internazionale dell'Uni/Angelicum, dal titolo "Democrazia dell`arroganza" che affrontava le tematiche della pace nel Mediterraneo alla luce anche del Rome/Mediterraneo Dialogue appena concluso tra 145 Paesi invitati dal Governo italiano al fine di garantire rapporti di cooperazione tra gli stati per la Pace.

Il generale Ippolito Gassirà, nel suo intervento ha sottolineato la necessità per il mondo intero, di mettere in campo tutte quelle opportunità capaci di garantire la Pace e la serenità dei popoli.



Tra le associazioni intervenute alla serata conviviale quella di Polizia dello Stato, della Finanza, dei Carabinieri e speciali associazioni militari di categoria tra cui quella del "Nastro Azzurro", tra i combattenti decorati al valor militare, istituita negli anni sessanta a Caserta dal Generale di Divisione Nicola D'Ambrosio, per le sue ardite azioni militari in Grecia nella seconda guerra, fu soprannominato il "Leone del Calamas". Nel corso della serata l'ingresso di nuovi soci aggregati.







In foto 1 ) La serata conviviale - 2) Celebrazione del 4 Novembre con i giovani a Caserta