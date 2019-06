Vigili Del Fuoco, il Comitato Nazionale VFF laureati chiede un incontro con il Sottosegretario al Ministero dell’interno

Il mondo del soccorso ed in special modo quello del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è in continua evoluzione. Questa si basa soprattutto su un accrescimento professionale fondato sempre più su preparazioni accademiche specialistiche.

Purtroppo tutto questo sembra non essere preso in considerazione dai vertici dello stesso corpo. Da una ricognizione effettuata su tutto il territorio nazionale, è emerso che, tra il personale VVF non direttivo, ci sono circa 2000 Vigili del fuoco operativi in possesso di laurea e di abilitazioni professionali che da anni, potenzialmente, avrebbero potuto accedere ai ruoli direttivi, ma in sostanza, né il precedente ordinamento né quello recentemente approvato, riserva loro una tale chance, generando inutili ed ingiuste disparità economiche e sociali rispetto a tanti altri Corpi dello Stato.

Questo comitato, vuole quindi ancora una volta dimostrare con i fatti ai suddetti vertici sollecitare la riapertura della delega per poter effettuare una sostanziale e strutturale riforma del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, apportando interventi normativi finalizzati nel concreto a migliorare i tempi di risposta nonché la qualità professionale della“Macchina del Soccorso Tecnico Urgente”, valorizzando nel contempo tutto il personale operativo VVF in possesso di laurea (diverse da quelle oggi previste, quali ad es. quelle giuridiche, scientifiche e umanistiche, senza limiti di età), nonché di notevole esperienza professionale acquisita nel corso degli anni, quale risorsa umana inestimabile per il Dipartimento dei Vigili del fuoco.

E’ indubbio che in questo caso le spese relative alla formazione verrebbero abbattute in quanto il personale sarebbe già preparato professionalmente.

In virtù di questo, il comitato VFL chiede formalmente un incontro con il sottosegretario al Ministero dell’Interno Sen. Stefano Candiani e con i vertici del CNVVF per discutere in modo dettagliato e provato di quanto sopra espresso.

DATA 28/06/2019

COMITATO NAZIONALE VVF LAUREATI