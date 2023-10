CHIARA TAIGI - M° XIAN ZHANG - Suzhou Symphony Orchestra

CONCERTO COMPLETO >> https://m2.nbs.cn/eventlive/680625.html (Chiara Taigi a 33:00)

Suggestivo Concerto del Nanjing Forest Music Festival dal Vivo!

Nanjing ( CINA ) - 29 Settembre 2023 su NBS TV

中秋快乐 ! Zhōngqiū kuàilè!

E' disponibile il video integrale del concerto live con Chiara Taigi diretta dal M° Xian Zhang e accompagnata dalla Suzhou Symphony Orchestra, ha cantato come ospite internazionale il concerto "La Luna nel Mondo" del Nanjing Forest Music Festival, nella città di Nanjing (Nanchino) in Cina.





Tutte le informazioni, foto e backstage sono disponibili al post:

https://www.facebook.com/chiarataigi/posts/pfbid02TDYcotUTY9f8na8j47z5BuNvUzRkMwws1Dgie6QvuahW5fRxtgMLzPa5nR4m79Ysl

Un concerto che ha lasciato un profondo segno di eleganza e armonia, emozioni di altissima intensità, un risultato del grande ritorno della M° Xian Zhang e di Chiara Taigi in Cina ha creato un unicum artistico e spettacolare.

Il video del Concerto al Sun Yat-sen Mausoleum stage di Nanjing, descrive più di mille parole...

I numeri del concerto sono:

Orchestra di oltre 80 elementi

Oltre 3000 persone di capienza di pubblico

Oltre 300 metri quadri di Palco su più livelli

Oltre un centinaio di reti Tv in diretta e streaming

Superficie totale di 4.200 metri quadrati

Auguriamo una buona visione e buon ascolto del video del Concerto.

https://m2.nbs.cn/eventlive/680625.html (Chiara Taigi a 33:00)

Si rinnovano ringraziamenti alla Municipalità di Nanjing per la realizzazione dell'evento, per la eccezionale qualità dell'organizzazione e per tutte le attenzioni rivolte, alla Suzhou Symphony Orchestra per tutto il supporto operativo e per la professionalità musicale in particolare al Presidente Chen Guangxian, al Nanjing Forest Music Festival e l'organizzazione, oltre a tutti i collaboratori, tecnici e a tutte le persone del Festival. Si ringraziano tutte le Reti Televisive connesse e in particolare NBS e "Live Nanjing" di Nanjing TV News Channel e la giornalista Xu Zihan.

Uno speciale ringraziamento e un bentornato alla M° Xian Zhang per la grande energia, estrema professionalità e per le grandi emozioni generate e condivise durante il concerto.

Link Principali



Facebook



Youtube



Interviste



TAG

#Chiara #Taigi #ChiaraTaigi #soprano #lirico #lirica #XianZhang #ZhangXian #Nanjing #Cina