Si terrà dal 13 al 15 ottobre, a Padova, la sesta edizione del CICAP Fest, realizzato con il Patrocinio e il contributo della Regione del Veneto, in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova, la Provincia di Padova, il Comune di Padova, la Camera di Commercio e con il Patrocinio della Commissione europea, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, ideato da Massimo Polidoro, giornalista, scrittore e segretario nazionale del CICAP, e con la direzione scientifica e organizzativa di FRAME – Divagazioni Scientifiche,

Tre i percorsi di indagine e analisi per riflettere su altrettanti valori cardine per la costruzione di un futuro in cui il progresso scientifico, civile e politico tengano lo stesso passo e procedano in armonia: il valore della responsabilità, il valore della trasparenza e il valore dei fatti.

Scienziati, divulgatori, scrittori, filosofi e personaggi del mondo della ricerca, della letteratura, dello spettacolo e della cultura, tra cui Silvia Bencivelli, Guido Barbujani, Giulio Boccaletti, Dario Bressanini, Massimiano Bucchi, Tommaso Calarco, Luigi Cattivelli, Massimo Cirri, Edzard Ernst, Tito Faraci, Chiara Galeazzi, Serena Giacomin, Silvio Garattini, Vera Gheno, Marco Malvaldi, Stefano Nazzi, Helga Nowotny, Luca Parmitano, Telmo Pievani, Pif, Lorenzo Pregliasco, Andrea Rinaldo, Federico Taddia, Giorgio Vallortigara, Roberta Villa, Antonella Viola si cercheranno di costruire un linguaggio condiviso e un metodo di lettura della realtà capaci di raccogliere le sfide globali che attendono tutti e, in particolare, le nuove generazioni.

"L’appuntamento annuale con il CICAP Fest di Padova è sempre un bellissimo momento di confronto fra persone che svolgono attività molto diverse, ma che trovano un punto di incontro nei valori fondanti della nostra associazione. L’edizione di quest’anno è particolarmente importante, dal momento che è la prima senza il nostro presidente onorario e fondatore, Piero Angela. Nel corso di questi dodici mesi ci sono stati molti riferimenti a Piero nei media, tanti riconoscimenti e altrettante celebrazioni, compresa la traccia del tema all’esame di maturità, che troverà spazio nei giorni del Fest coinvolgendo i ragazzi". Così Sergio Della Sala, presidente CICAP, che continua: "Ma mi preme sottolineare come il nostro compito debba andare oltre, proprio come lui ha suggerito nel suo ultimo messaggio. Fare la nostra parte è tutto fuorché un esercizio di retorica, anzi. Ci si propone di vivere attivamente la società in cui siamo per dire la nostra e cercare, nel nostro piccolo, di contribuire al suo miglioramento. Perciò ringrazio tutte le persone e le istituzioni che hanno lavorato alla nuova edizione del CICAP Fest e chi, ogni giorno, contribuisce a diffondere la cultura del pensiero critico e indipendente. Facendo, appunto, la propria parte".

Al CICAP Fest ci sarà spazio anche per una commemorazione, in occasione dei dieci anni dalla scomparsa di Margherita Hack: l’autore televisivo e divulgatore Federico Taddia ripercorrerà la vita e la storia della grande scienziata, fra lascito scientifico ed eredità culturale.

Spazio anche alle presentazioni dei libri finalisti alla XVII edizione del Premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica, promosso dal Comune di Padova: Su un altro pianeta di Amedeo Balbi (Rizzoli; 2023), Materiali per la vita di Devis Bellucci (Bollati Boringhieri; 2023), La malattia da dieci centesimi di Agnese Collino (Codice; 2023), Siamo tutti Greta di Sara Moraca ed Elisa Palazzi (Dedalo; 2023) e In alto mare di Danilo Zagaria (Add; 2023).

Oltre ai tre filoni principali, il CICAP Fest propone al pubblico una serie di 5 Conferenze Query, ispirate ad altrettanti argomenti affrontati sull’omonima rivista trimestrale del CICAP, e alcuni Eventi speciali, tra cui il Ricordo di Piero Angela, moderato da Massimo Polidoro.

Anche quest’anno, infine, il CICAP Fest sarà preceduto dal CICAP Fest EDU, che da lunedì 9 a venerdì 13 ottobre dedicherà a insegnanti e ragazzi delle scuole medie superiori di primo e secondo grado un ricco palinsesto con numerosi eventi online e in presenza.





Crediti immagine: Roberta Baria x Cicap Fest