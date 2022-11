Le persone che, in tutto il mondo, usano una sedia a rotelle sono 130 milioni.

Per render loro più semplice muoversi dovunque decidano di spostarsi o viaggiare, l'app di Google Maps mostrerà il simbolo con la sedia a rotelle per indicare, in tutto il mondo, i luoghi dove siano supportati i servizi alla disabilità. Pertanto anche l'Italia è inclusa.

Sarà sufficiente attivare la funzionalità "luoghi accessibili" per sapere se il luogo dove ci si vuole recare sia fruibile o meno ad una persona costretta a muoversi su una sedia a rotelle.

"Per aiutarvi a pianificare i futuri spostamenti - spiega Google - potete vedere se un determinato locale ha posti a sedere, servizi igienici e parcheggio accessibili. Grazie alle informazioni fornite dai proprietari delle attività commerciali e ai contributi della comunità di Google Maps, questa funzione può essere utile anche se si vogliono evitare le scale perché si ha un passeggino, un bagaglio o si utilizza un carrello".

La nuova funzionalità è supportata dai proprietari di attività commerciali di tutto il mondo, che alla piattaforma di navigazione hanno inviato e inviano aggiornamenti sull'accessibilità dei loro esercizi. La funzionalità era inizialmente disponibile in Australia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti dal 2020.