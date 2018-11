"Un Concerto Per Genova" in ricordo delle vittime del Ponte Morandi

Il 17 e 18 novembre all'RDS Stadium parata di artisti per un grande evento di beneficenza.

“Un concerto per Genova” è un evento che si terrà il 17 e il 18 novembre all'Rds Stadium di Genova Sampierdarena e che vuole ricordare le vittime del Ponte Morandi, devolvendo il ricavato all'Associazione degli sfollati di Via Porro e Via del Campasso.

Per la realizzazione della line up, hanno lavorato insieme a Beppe Platania di This Is Core, Luca Guercio dei Meganoidi e Francesco Bacci degli Ex-Otago. Per approfondimenti in merito all'evento, i Meganoidi sono disponibili per interviste.

Questa la line up ufficiale:



17 NOVEMBRE: Ex-Otago, Membri de Lo Stato Sociale, Canova, Motta, Willie Peyote, Rezophonic.

18 NOVEMBRE: Ministri, Meganoidi, Punkreas, Modena City Ramblers, ZIBBA, Sadist, Omar Pedrini, Era Serenase... e molti artisti ancora da annunciare.

Apertura porte ore 16. Inizio concerti ore 17. Biglietti in vendita su Mail Ticket (https://www.mailticket.it/spettacolo/12253). Il ricavato dell'evento verrà donato al Comitato degli Sfollati di Via Porro e Via Del Campasso. Tale donazione verrà tramutata in buoni spesa resi disponibili per le famiglie sfollate, nelle attività commerciali della zona e quindi toccate sensibilmente dalla tragedia della caduta del ponte Morandi.

Per ulteriori donazioni (nel caso non vi fosse possibile presenziare all'evento) di seguito l'iban di riferimento del Dopolavoro Ferroviario, cui si appoggia il Comitato degli sfollati e che trasmette l'elenco dei commercianti che aderiscono all'iniziativa: Dopolavoro Ferroviario di Genova Pro Sfollati di Via Porro e Campasso - Numero: IT86Y03359016001000001 61754.

"Un concerto per Genova" è un evento organizzato da This Is Core in collaborazione con Il Ce.Sto e LoveWhatULove e patrocinato dal Comune di Genova.