Mentre stava intervenendo durante l'evento celebrativo per i 50 anni di attività di Microsoft che si è tenuto a Redmond, Mustafa Suleyman, ceo di Microsoft AI, è stato interrotto state interrotto da una dipendente filo-palestinese che ha denunciato la complicità dell'azienda nel genocidio che lo Stato ebraico di Israele sta commettendo a Gaza.

"Mustafa, vergognati", gli ha urlato contro Ibtihal Aboussad dirigendosi verso il palco. "Affermi di interessarti all'uso dell'intelligenza artificiale a fini umanitari, ma Microsoft vende armi basati sul'IA all'esercito israeliano. Cinquantamila persone sono morte e Microsoft contrbuisce ad alimentare questo gencidio nella nostra regione".

"Grazie per la protesta, vi capisco", ha detto Suleyman.

Aboussad ha comunque continuato, gridando che Suleyman e "tutta la Microsoft" avevano le mani sporche di sangue, lanciando sul palco una kefiah, prima di essere scortata fuori dall'evento.

This is Ibtihal AbuSaad.

A Harvard graduate. An AI engineer at @Microsoft.

She stood on stage at the company’s 50th anniversary and accused its AI CEO @mustafasuleyman and Microsoft of enabling genocide in #Gaza.



She sacrificed her career to stand on the side of justice. pic.twitter.com/yD8vUDeZnH