Maria Rosaria Virgili e James La Motta, madre e figlio nella prima ed unica audio serie italiana sul web

Maria Rosaria Virgili e James La Motta, madre e figlio in “Passioni Senza fine” Maria Rosaria Virgili e James La Motta, saranno madre e figlio, rispettivamente nei ruoli di Ginevra e Fabio, nella longeva audio serie italiana “ Passioni Senza fine” scritta da Giuseppe Cossentino. Saranno loro la vera continuità di un prodotto che è diventato un vero cult e fenomeno di costume ed ha avuto una diffusione non solo nazionale ma anche a livello internazionale appassionando diversi habituè del web. La serie tratterà come dall’inizio non solo di amori impossibili e contrastati, ma anche di temi sociali importanti come la violenza, il terrorismo e la pedofilia. In questo mese sono iniziate le registrazioni e in studio sono passati già diversi attori, oltre la Virgili e la Motta, al lavoro per le prossime nuove quaranta puntate ci sono l’attrice Noemi Cognigni, l’attore Fabio Sacco, Anna Soares De Oliveira e ci sarà la partecipazione speciale di Nunzio Bellino in una manciata di puntate. Presto sveleremo altri nomi del cast!