Sono Motors SION, l'auto elettrica che ricarica la batteria dal sole!

La startup tedesca Sono Motors ha ideato un'auto elettrica, denominata SION, che ha una caratteristica unica e sicuramente innovativa.

La peculiarità della SION è quella di utilizzare una carrozzeria che è praticamente rivestita di celle fotovoltaiche in grado di catturare l'energia pulita dal sole ed utilizzarla per ricaricare la batteria.

Un'idea sicuramente intelligente per dare impulso al mercato dell'auto elettrica per rispondere al problema dell'autonomia sia in relazione a quella offerta dalle batterie, sia quella causata da una rete di distribuzione ancora non certamente capillare.

La SION, pensata come utilitaria, avrà un'autonomia di circa 250 km, cui va aggiunta quella delle celle fotovoltaiche che giornalmente potrebbero garantire fino a 30 km... gratuiti!