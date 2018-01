Modena, gli Allievi dell'Accademia Militare di Modena hanno giurato

"Vi garantisco per esperienza assoluta che questo è il lavoro più bello che ci sia e oggi, al termine della mia carriera, mi rivedo in voi, carichi di aspettative e speranze nell'affrontare una vita con le stellette tutta da scoprire e da costruire. Sono sicuro che come è successo per me, non vi deluderà". Queste le parole del Capo di Stato di Maggiore dell'Esercito, il Generale Errico ai 220 Allievi Ufficiali dei quali 28 stranieri, in occasione del loro giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana.

Gli Allievi del 199° Corso "Osare" hanno giurato ieri mattina presso l'Accademia Militare di Modena. Alla cerimonia erano presenti il Capo di Stato Maggiore della Difesa, il Generale Claudio Graziano, il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il Generale di Corpo d'Armata Danilo Errico, il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Generale di Corpo d'Armata Giovanni Nistri, il "padrino" del 199° Corso "Osare" il Generale di Corpo d'Armata Rosario Aiosa, Medaglia d'Oro al Valor Militare, oltre alle più importanti autorità civili e religiose.

Ma i veri protagonisti della giornata sono stati loro, gli Allievi Ufficiali e i loro familiari giunti da tutte le regioni d'Italia per assistere a questo momento così emozionante della loro vita. "Gli Allievi Ufficiali di oggi di tutte le Forze Armate nella loro carriera sicuramente opereranno spesso all'estero in operazioni complesse, moltissime volte con colleghi di altre nazioni ed in un mondo che diventa sempre più competitivo, dovranno contribuire con i fatti a guadagnare e consolidare il prestigio dell'Italia", ha detto rivolgendosi agli Allievi il Capo di Stato Maggiore della Difesa. Allievi che da ieri mattina dopo il loro giuramento, rappresenteranno l'eccellenza e l'orgoglio italiano anche in ambito internazionale.

