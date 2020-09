Capua abbandonata.

Una vergogna, un'amministrazione assente su tutti i fronti lascia una delle più belle città Italiane in uno stato di abbandono totale, un esempio sono i sacchetti della spazzatura in ogni angolo, marciapiedi disconnessi, basolato distaccato e rialzato, e totale mancanza di pulizia, un pericolo per chi osa girare per Capua.

Il Movimento Politico Leoni d'Italia è pronto a schierarsi come sempre dalla parte dei cittadini e dichiara:

"Chiediamo all'amministrazione di farsi carico dei suoi doveri e risolvere al più presto questo stato di abbandono, blatte e ratti che invadono indisturbati strade e marciapiedi, rende i cittadini capuani indignati e furiosi, da avere il privilegio vivere in una città storica così bella, ad avere vergogna dello stato in cui vessa.

Siamo pronti a qualsiasi sacrificio per il bene della nostra casa, della nostra famiglia e della nostra città".