Il 24 febbraio 2023, ad un anno dall’inizio della guerra in Ucraina, con l’animo scosso dagli orrori della guerra, La Fondazione Assisi Missio Ets vuole ribadire la scelta assoluta e decisiva a favore della pace che fu di San Francesco. Dalla sua terra, unendosi al grido di Papa Francesco e alle realtà associative e di volontariato che operano nel territorio, si vuole dire ancora una volta mai più alla guerra e lanciare, attraverso la musica, un messaggio a sostegno dell’umanità colpita dai conflitti.

Il disegno di Dio sull’umanità è “un progetto di pace e non di sventura” e su di esso si può fondare la speranza dell’umanità. Per questo la Fondazione Assisi Missio Ets si impegna a dare voce a chi non ha voce, in nome di un Dio il cui nome è Pace. La pace è un Suo dono ma questo dev’essere accolto e coltivato, curato e custodito, difeso e protetto da noi, uomini e donne di oggi. Rimettere la pace nel cuore della visione del futuro e avere come obiettivo centrale dell’ agire personale una pace che sia sinonimo di speranza e vita nuova.

L’evento avrà il suo cuore ad Assisi, città della pace, custode e testimone di San Francesco; città faro spirituale per illuminare la notte del nostro tempo; città della fratellanza, dell’ecumenismo e del dialogo per essere risposta profetica che apra una via al rinnovamento profondo e vitale del significato della storia.

La due giorni si aprirà il 23 febbraio, con un incontro musicale nella Casa Circondariale di Perugia "Capanne" perché, "se la guerra dei cannoni è lontana, la pace deve tornare dapprima nei nostri singoli cuori, partendo da un rapporto vero con chi è scartato dalla nostra società".

Il 24 febbraio, al teatro Lyrick, si terrà un concerto per tutti, per il quale la Fondazione ha convocato in prima fila quanti sono impegnati a lavorare e ad agire per la pace, in Ucraina come in Italia ovvero dov’essa è più minacciata.

Si esibirà il gruppo musicale Gen Verde, 19 artiste di 14 nazionalità, un gruppo tutto al femminile i cui punti di forza sono talento, internazionalità, ricchezza culturale, contaminazione delle sonorità e sperimentazione artistica.

Durante la serata sarà raccontata l’esperienza de Le Madri di Casa Padre Pio, iniziativa promossa dai frati cappuccini a Kiev e sostenuta dalla Fondazione Assisi Missio ETS e dalle Edizioni Frate Indovino.