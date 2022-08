CHIARA TAIGI - Un Incontro di tre Regine della Lirica

Omaggio a Renata Tebaldi - Festival della Musica Giovanile 2022

Storico evento, pieno di emozioni, dove si è vissuto l'incontro virtuale, la memoria ed un contesto di alto livello culturale e musicale con tre Regine della Lirica, Renata Tebaldi, Katia Ricciarelli e Chiara Taigi.

Chiara Taigi ha cantato come partecipazione straordinaria al Concerto di apertura del Festival della Musica Giovanile 2022 nella suggestiva cornice del Chiostro della Chiesa e Convento di San Francesco di Gravina.

Il concerto è iniziato con la presentazione del Presidente Francesco Zingariello e del Direttore Artistico, il soprano Katia Ricciarelli, con la partecipazione straordinaria di Chiara Taigi nel ruolo di testimone ed interprete musicale.

E' stato reso un grande omaggio al passato di una Regina della Lirica, il soprano Renata Tebaldi, in occasione del centenario dalla sua nascita con l'esecuzione delle principali romanze del repertorio tebaldiano e con proiezioni di scena durante il concerto, supportato dalla grande testimonianza artistica della Regina della Lirica Katia Ricciarelli in qualità di Artista e Direttore Artistico del Festival e la Regina della Lirica Chiara Taigi come pupilla e testimone di un rapporto di grande stima ed affetto reciproco nell'ultimo periodo di vita con Renata Tebaldi.

Durante i vari momenti di memoria e racconto, oltre ad episodi anche inediti legati alla vita di Renata Tebaldi e Katia Ricciarelli, si è sottolineato come un “passaggio di corona” e testimone a Chiara Taigi definita come una delle ultime reali Dive presenti nello scenario del mondo lirico.

Chiara Taigi ha eseguito tre brani, “Estrellita” di Manuel Ponce dedicato al ricordo di una stella della Lirica e della sua mamma, “Flammen, perdonami” dall'opera Lodoletta di Pietro Mascagni brano che fu il complesso esame delle tre ore di Renata Tebaldi al conservatorio e Chiara Taigi ha chiuso il concerto con “La danza” di Gioacchino Rossini.

Durante il concerto, il soprano Katia Ricciarelli ha condotto e portato testimonianza della sua grande esperienza teatrale, oltre ad aver riconosciuto a Chiara Taigi la oggettiva grande abilità di eseguire un brano di Mascagni di estrema difficoltà armonica e scenica ed un reale e raro esempio di “recitativo”.

Nel concerto si sono esibite anche due giovani allieve vincitrici del concorso accompagnate al pianoforte dal M° Giovanni Marsico.

Si ringrazia il Presidente Francesco Zingariello ed il direttore artistico Katia Ricciarelli del Festival Giovanile Della Lirica RE.M.M., alla presenza dell'Assessore del Turismo di Gravina Avv. Giuseppina Festa ed altre personalità, giornalisti ed esponenti legati alla cultura presenti nel pubblico.

Si ringrazia in particolar modo l'accoglienza della Chiesa e del Convento di San Francesco di Gravina ed in modo speciale il Parroco Fra Giovanni.







