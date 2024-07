Euro 24: De La Fuente, giocheremo concentrati ma divertendoci

"Siamo in un momento eccezionale per una finale. Ai giocatori dirò che che giochino con concentrazione, che si divertano perché hanno lavorato molto e che raccolgano il lavoro che hanno fatto.

Se lo meritano. Le finali sono fatte per giocarsele. Nessuno ha regalato nulla a questi ragazzi, lo hanno conquistante loro". Il ct della Spagna, Luis De La Fuente, prova a togliere un po' di tensione sui propri giocatori in vista della finale agli Europei contro l'Inghilterra in programma domani a Berlino.

"L'orgoglio è nella finale, come ci siamo arrivati. E' chiaro che giocheremo per vincere. La memoria è fragile e ingiusta con quelli che giocano una finale. Però chi le ha disputate non se lo dimentica mai. L'orgoglio è essere in una finale", sottolinea l'allenatore spagnolo. Quanto all'atteggiamento nella finale, il tecnico non prevede cambiamenti rispetto al solito gioco d'attacco: "La nostra tendenza è evidente, con i nostri giocatori è difficile rinunciare a quello stile".



Euro 24: Southgate, opportunità di riscatto per l'Inghilterra

"Abbiamo un'opportunità favolosa domani per raggiungere l'obiettivo che abbiamo stabilito fin dal momento in cui abbiamo lasciato il Qatar un po' prima di quanto avremmo voluto".

Così il ct dell'Inghilterra, Gareth Southgate, carica la squadra in vista della finale degli Europei contro la Spagna in programma domani a Berlino.

"Siamo entusiasti della sfida.

Chiaramente la squadra è migliorata nelle ultime settimane, ha mostrato un carattere e una resilienza eccezionali", aggiunge l'allenatore inglese.

Sulla stessa linea Harry Kane che vede nella partita di domani un riscatto per tutta la nazionale: "Molti di noi dopo quella finale a Wembley (persa contro l'Italia, ndr) avevano ovviamente il cuore spezzato per il risultato. E' stato un lungo viaggio di ritorno per arrivare dove siamo ora - sottolinea il capitano -. Naturalmente siamo davvero fiduciosi di fare un passo avanti rispetto all'ultima volta".



Osimhen verso la Premier, il Milan tallona Abraham

Tutto il calciomercato di questa estate ruota intorno a Victor OSIMEHN ed Alvaro MORATA: il primo attende una chiamata dalla Premier League; il secondo in questi giorni è concentrato esclusivamente sulla finale degli Europei della sua Spagna contro l'Inghilterra.

L'attaccante del Napoli ha messo da parte i malumori della scorsa stagione e si allena con dedizione agli ordini di Antonio Conte ma, intanto, il club partenopeo ha già definito i propri piani: se il nigeriano parte il sostituto sarà Romelu LUKAKU che proprio con Conte ha giocato le sue migliori stagioni. La punta dell'Atletico Madrid, invece, è l'obiettivo numero 1 del Milan.

I rossoneri però non si fidano e guardano anche altrove: osservato speciale il tedesco Niclas FUELLKRUG del Borussia Dortmund ma si è mosso anche per Tammy ABRAHAM della Roma. L'inglese avrebbe dato la proprio disponibilità ad un trasferimento alla corte di Paulo Fonseca, con il via libera di Daniele De Rossi. I meneghini offrirebbero alcune contropartite tecniche, in primis Luka JOVIC con un conguaglio economico. I giallorossi, però, sarebbero più interessati ai profili di Alexis SAELEMAEKERS, Daniel MALDINI e Lorenzo COLOMBO. Fonseca avrebbe poi individuato in Strahinja PAVLOVIC del RedBull Salisburgo l'uomo giusto per puntellare la difesa.

De Rossi, invece, sogna l'arrivo di Matias SOULE per il quale la Juventus chiede 30 milioni senza scambi. I Friedkin, intanto, si vedono sfuggire uno degli obiettivi di mercato: Nicolas VALENTINI, forte difensore del Boca Junior, ha firmato per la Fiorentina che è vicina anche Johnny CARDOSO, centrocampista statunitense del Betis Siviglia. La Juve, sfuggito l'obiettivo Alessandro BUONGIORNO finito al Napoli, cercano un difensore esterno: circola il nome dell'ex Barca Jean-Clair TODICO, ora al Nizza.

La Lazio, dato l'addio a Ciro IMMOBILE accolto come un re dai tifosi del Besiktas, ha preso il portoghese NUNO TAVARES per rinforzare la difesa: un quinquennale per il 24enne laterale mancino lo scorso anno al Nottingham Forest. Il Bologna di Vincenzo Italiano ha ufficializzato Nicolò CAMBIAGHI: l'attaccante di proprietà dell'Atalanta ma lo scorso anno in prestito all'Empoli arriva per 10 milioni. Il Como prosegue nella sua operazione "amarcord", sfruttando il fascino dell'allenatore Cesc Fabregas: dopo l'ex Real Raphael VARANE i lariani stanno provando ad ingaggiare il 41enne Pepe REINA come secondo per la porta. Brutte notizie per il Lecce. Il centrocampista spagnolo Joan GONZALEZ ha riscontrato una patologia cardiaca nel corso delle visite mediche di inizio stagione e non ha ottenuto l'idoneità sportiva per giocare. Infine colpo del neopromosso Venezia che ha acquistato a titolo definitivo Gaetano ORISTANIO: il centrocampista, lo scorso campionato in prestito al Cagliari, lascia l'Inter e si aggrega ai lagunari.



Al Ittihad: tramontata l'idea Pioli, Blanc è il nuovo allenatore

L'Al Ittihad ha annunciato che il suo nuovo allenatore sarà il francese Laurent Blanc.Tramontata, quindi, la trattativa con l'ex allenatore del Milan, Stefano Pioli, con il quale sembrava aver chiuso un accordo.

Blanc, ex giocatore di Napoli e Inter oltre che allenatore della nazionale francese, ritroverà N'Golo Kanté e Karim Benzema, quest'ultimo da lui già allenato con la maglia dei Bleus.



Ufficiale Taremi all'Inter: 'Lui come il marinaio Sinbad'

Ora è ufficiale, Mehdi Taremi è un nuovo giocatore dell'Inter.Lo ha reso noto il club nerazzurro con un comunicato pubblicato sul sito. "L'attaccante classe 1992 ha firmato un contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno 2027", spiega la società. "Tecnica, personalità e desiderio di nuove sfide, esattamente come Sindbad il marinaio: l'avventura nerazzurra di Mehdi Taremi è appena cominciata". Taremi, primo iraniano in nerazzurro, arriva a parametro zero dopo aver lasciato il Porto a scadenza di contratto lo scorso 30 giugno. In Portogallo l'attaccante classe 1992 è rimasto cinque stagioni, segnando 91 gol in 182 presenze con la maglia della squadra di Oporto.