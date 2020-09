Incontriamo il Prof. Eduardo Maria Piccirilli, dottore commercialista, fondatore e presidente dell’Istituto Universitario della Mediazione “Academy School”, docente di Diritto Tributario presso l’Università Parthenope, consulente del Tribunale di Napoli, giudice tributario, commissario antimafia per conto del Prefetto di Napoli, che ha scelto di partecipare come candidato alle prossime regionali nella lista Più Campania in Europa.



Professore, la prima domanda è d’obbligo: perché questa scelta? Il Covid, oltre alla questione sanitaria, ha indotto una gravissima crisi economica ed I Fondi UE che arriveranno sono un’importante boccata di ossigeno per la ripresa. Le Regioni, in particolare, saranno chiamate a proporre progetti per impiegare quelle risorse e ritengo di poter dare un contributo a questa necessaria capacità di progettazione.

Ci può illustrare qualche sua proposta? Riguardo la Sanità, il Commissariamento sta riportando i conti in ordine. la quantità e la qualità dei servizi che deve essere garantita per la nostra Regione – che, ricordiamolo, è la più densamente popolata d’Europa – è ancora lontana dai LEP (livelli essenziali prestazioni): nella Sanità la spesa sanitaria è ancora troppo alta, a causa di sprechi ed inefficienza. Occorre mettere mano con un lavoro di elevata managerialità.Il Turismo in Campania va incentivato ed organizzato secondo ‘asset’ e strategie moderne: siti potenzialmente attrattivi tuttavia restano ignoti al grande pubblico a causa di una assente o inefficace azione di ‘marketing’. l Sarebbe necessario un coordinamento degli operatori di settore,come l'istituzione di un Albo per le Guide turistiche. ll Diritto allo Studio è costituzionalmente protetto, ma poi – nei fatti – molti giovani meno abbienti devono rinunciare a causa delle tasse universitarie alte, o per la mancanza di alloggi per i fuori sede. In talia, ed nel Sud, i nostri giovani si laureano meno rispetto alla media europea in particolarr per le discipline scientifiche. Necessari investimenti nella Ricerca e sponsor nelle Università,istituendo più Borse di Studio.

Cosa rappresenta “+Campania in Europa”? Sono candidato in +Campania in Europa perché credo in Emma Bonino, nella Sua storia, nelle battaglie civili che ha condotto con il grande Marco Pannella, mai dimostratisi persone di apparato o servi e che per la loro coscienza civile e umana non si possano avanzare critiche di opportunismo o di cercare una utilità personale.

Come vuole salutare i nostri lettori?

Chiedo ai Lettori, prima di decidere chi votare, di informarsi sui ‘curricula’ e sulle proposte concrete. Stavolta dobbiamo eleggere una classe dirigente onesta, lungimirante e competente, non fondando la scelta su compromessi o favori. Ce la possiamo fare!