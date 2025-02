Mediaset ha recentemente acquisito i diritti di "Siyah Kalp" ("Cuore Nero"), una serie turca trasmessa in Turchia su Show TV dal 12 settembre 2024.a trama ruota attorno a Sumru, una donna che, dopo aver abbandonato i suoi figli Melek e Nuh, ricostruisce la sua vita sposando Samet, un ricco uomo d'affari della Cappadocia.

Anni dopo, i gemelli scoprono la verità sulla loro madre e decidono di cercarla, intrecciando i loro destini con quelli di Cihan, il figlio maggiore di Samet, e della sua fidanzata Sevilay.l cast annovera attori noti al pubblico italiano, tra cui Ece Uslu nel ruolo di Sumru, Aras Aydın come Nuh e Hafsanur Sancaktutan nel ruolo di Melek.

Nonostante l'annuncio, restiamo in attesa di conferme ufficiali da parte di Mediaset riguardo alla programmazione della serie sui canali italiani

La serie in questione, molto probabilmente la vedremo quest'estate verso giugno su canale 5. Ancora non si ha la certezza, ma vedremo. Poi i palinsesti mediaset cambiano in continuazione.