L'OMS, quest'oggi, ha diffuso la propria preoccupazione sulla ripresa del contagio da pandemia a seguito dell'aumento dei tassi di ricovero in ospedale per Covid-19 nei 53 Paesi della regione europea che nell’ultima settimana sono più che raddoppiati.

L'OMS ha poi aggiunto che se la curva del contagio dovesse proseguire con questo andamento entro febbraio potrebbero morire altre 500mila persone.

Lo ha dichiarato il responsabile per l’Europa dell’Organizzazione mondiale della sanità, Hans Kluge.

Sono quasi 1,8 milioni i nuovi contagi settimanali, con un aumento di circa il 6% rispetto alla settimana precedente e 24mila decessi settimanali per Covid-19, con un aumento del 12%. Kluge ha dichiarato che i Paesi della regione sono in "varie fasi di introduzione della vaccinazione", mentre in tutta la regione una media del 47% delle persone è completamente vaccinata.



Solo otto Paesi contano il 70% della loro popolazione completamente vaccinata. "Dobbiamo cambiare le nostre tattiche, dalla reazione agli aumenti di casi all’impedire del tutto che si verifichino", ha affermato Kluge.

L’Oms ha riferito ieri che i casi sono aumentati per la quinta settimana consecutiva, unica regione dove la malattia continua a crescere.