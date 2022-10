Nove gare fa, dopo Sachsenring, Pecco Bagnaia aveva 91 punti di distacco da Fabio Quartararo, allora in testa al mondiale piloti della MotoGP. Dopo il GP d'Australia sul circuito di Phillip Island che si è disputato questa domenica, il pilota della Ducati ufficiale è in vetta alla classifica con 233 punti, 14 in più del pilota francese della Yamaha, rimasto fermo a 219, mentre il pilota dell'Aprilia, Aleix Espargaro, è terzo a 206 punti, seguito da Enea Bastianini con 191, sufficienti per non considerarlo ancora fuori dai giochi quando mancano ancora due gran premi alla fine della stagione 2022: quello di Malesia del 23 ottobre e quello conclusivo della Comunità Valenciana, sul circuito Ricardo Tormo, del 6 novembre.

Che cosa è successo a Philip Island?

Ha vinto Alex Rins, che regala così alla Suzuki una specie di premio di addio poiché la scuderia giapponese a fine anno lascerà la MotoGP, superando all'ultimo giro, insieme a Marc Marquez (Honda) che ha tagliato il traguardo secondo, la Ducati di Bagnaia che si accontenta della terza piazza del podio, ma balza in testa al mondiale per la caduta di Fabio Quartararo, che al decimo giro perde l'anteriore della sua YZR-M1 alla Southern Loop.

Come facevano intendere i tempi delle qualifiche, la gara odierna è stata tiratissima, tanto da far pensare che in pista stessero girando le moto della Moto3 e non quelle della MotoGP.

Bagnaia va al comando del gran premio superando Rins al 15° giro, scavalcato a sua volta da Marquez. Rins due giri dopo riprende la seconda posizione, mentre Martin (Pramac) si porta in zona podio scavalcando Marquez al 18° giro.

Al 20° giro Rins si riporta in testa con il sorpasso di Bagnaia alla curva Stoner, mentre Bezzecchi (Mooney VR46) è terzo davanti a Marquez e Martin. Al 21° giro Bagnaia e Bezzecchi passano Rins alla Southern Loop e Marquez alla curva Miller.



Al 22° giro è la volta di Rins a superare Marquez alla curva Stoner, ripetendo la manovra tre giri dopo su Bezzecchi. Marquez si porta dietro Bezzecchi alla curva Miller, mettendo nel mirino Bagnaia.

Marquez passa Rins per il secondo posto alla Southern Loop al penultimo giro, ma Rins torna davanti alla curva Stoner. All'ultimo giro il pilota della Suzuki passa Bagnaia alla Southern Loop, seguito da Marquez.

Allo sventolare della bandiera a scacchi troviamo tre moto racchiuse in poco più di 2 decimi. Bezzecchi porta a casa un quarto posto davanti a Enea Bastianini (Gresini Racing ), partito 15°.

Questi i primi dieci classificati al termine della gara:

01. Alex Rins (Team Suzuki Ecstar)

02. Marc Marquez (Repsol Honda Team) + 0.186

03. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) + 0.224

04. Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) + 0.534

05. Enea Bastianini (Gresini Racing MotoGP™) + 0.557

06. Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) + 0.688

07. Jorge Martin (Prima Pramac Racing) + 0.884

08. Johann Zarco (Prima Pramac Racing) + 3.141

09. Aleix Espargaro (Aprilia Racing) + 4.548

10. Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) + 5.940



Crediti immagine: twitter.com/ducaticorse/status/1581545849548857344