Sotto la guida di Susan Carol Holland, Amplifon ha proseguito nella sua crescita internazionale, rinforzando la leadership nel settore retail dell’hearing care. Con un fatturato di quasi 2,5 miliardi di euro, il Gruppo può contare su 20.000 collaboratori e collaboratrici e 10.000 negozi.



Il percorso di Susan Carol Holland in Amplifon

Susan Carol Holland è Presidente di Amplifon dal 2011. Sotto la sua guida, il Gruppo ha consolidato la sua posizione, proseguendo nella crescita internazionale. Amplifon è infatti leader nel settore retail dell’hearing care: attiva in 26 Paesi, con circa 20.000 collaboratori e collaboratrici, 10.000 negozi e con un fatturato annuo di quasi 2,5 miliardi di euro. Il Gruppo è stato fondato dal padre di Susan Carol Holland, un ingegnere inglese e un soldato in missione in Italia per sostenere la resistenza. Algernon Charles Holland notò che, a causa dei bombardamenti, i problemi all’udito avevano colpito gran parte della popolazione italiana. Da questo bisogno nacque l’idea dell’ingegnere inglese: un approccio innovativo per la cura dell’udito, già diffuso in Nord Europa. Il nome deriva da due parole inglesi: “amplify” (amplificare) e “phone” (telefono). Inizialmente, Amplifon forniva un servizio a domicilio tramite laboratori acustici mobili, che furono in seguito affiancati da negozi fisici.



Susan Carol Holland: le esperienze professionali

Susan Carol Holland è Presidente di Amplifon e della Fondazione Amplifon, si è laureata in Sociologia e Psicologia presso la Keele University in Inghilterra e, successivamente, ha conseguito un Diploma di Specializzazione in Logopedia presso l’Università degli Studi di Milano. Fino al 1983, è Logopedista all’Ospedale Policlinico di Milano. Passa successivamente in Amplisystem, la Divisione Personal Computer di Amplifon, ricoprendo il ruolo di Assistente Marketing, incarico che mantiene fino al 1991. Nel 1988, diviene membro del Consiglio di Amministrazione di Amplifon, presso il quale assume l’incarico di Vicepresidente nel 1993 e di Presidente nel 2011. Dal 2020, è Presidente della Fondazione Amplifon, nata con lo scopo di promuovere l’inclusione sociale e contrastare la povertà, soprattutto nei giovani e negli anziani, curando le relazioni e collaborazioni con partner istituzionali, pubblici e privati. È anche membro del Comitato d’Onore della Fondazione Buzzi per l’Ospedale dei Bambini, onlus fondata per fornire supporto all’Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi” di Milano.