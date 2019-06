Gela, inaugurata la Sezione "G. Almirante" del Movimento Sociale Fiamma Tricolore

Il primo giugno u.s. è stata inaugurata a Gela la Sezione del Movimento Sociale Fiamma Tricolore, intitolata a Giorgio Almirante.

All'inaugurazione erano presenti il Segretario Regionale Mario Settineri ed i dirigenti Nazionali Pino Manoli e Daniele Mammino, ricevuti dal Commissario Provinciale di Gela Gaetano Minardi e dal Commissario locale Francesco Cagnes. In tale occasione è stato tracciato un articolato programma di azioni da porre in essere per il rilancio della città di Gela anche nelle infrastrutture ed opere pubbliche quali l'autostrada Siracusa-Gela.

Il Commissario cittadino Francesco Cagnes ha annunciato la imminente nascita di una Fondazione, volano di iniziative politico-culturali rivolte alla collettività. Il Segretario Provinciale Pino Manoli, nel portare il saluto della comunità missina della provincia di Catania ha auspicato una prossima manifestazione unitaria provinciale.

Il Segretario Regionale Settineri, ha portato il saluto del Segretario Nazionale Attilio Carelli ed ha illustrato ai presenti le iniziative che a livello regionale e nazionale il Movimento Sociale FT pone in essere, auspicando una sempre maggiore permeazione del Movimento nella città attraverso il rilancio del turismo, dell'agricoltura e di uno sviluppo industriale che rispetti l'ambiente e la salute pubblica.





Ufficio Stampa MSFT