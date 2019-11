Così, a sorpresa, la scorsa settimana abbiamo scoperto che il nuovo spin-off de Il Trono di Spade non sarà Bloodmoon, bensì House of the Dragon. Il progetto con Naomi Watts, dunque, può definirsi ormai un lontano ricordo.

C'è da dire che la scorsa settimana è stata ricca di notizie da tutti i punti di vista. Prima abbiamo scoperto che Benioff e Weiss hanno lasciato la nuova trilogia di Star Wars. Anche se, considerando che non è stata la Disney ad averli cacciato, ma si è trattato di una scelta del tutto volontaria, sostenuta dal mero motivo economico, visto che i due sono passati da Netflix, non credo siano lì da qualche parte a piangere insieme.

Poi, ci hanno pure comunicato che l'HBO non ha dato il via libero al progetto denominato "Bloodmoon". Adesso, il prequel sui Targaryen. E poi? Ecco cosa è emerso: