Mercoledì 8 maggio, in prima serata, su Rai1 e, in contemporanea, su Rai Radio2, e su RaiPlay, “Una Nessuna Centomila – In Arena ”, lo straordinario evento all’Arena di Verona, in cui le grandi voci, della musica, si uniscono contro la violenza sulle donne. Conduce Amadeus.

Durante la serata, si alterneranno, sul palco, dell’anfiteatro veronese, in duetti inediti e performance emozionanti, i seguenti artisti: Alessandra Amoroso, Annalisa, Samuele Bersani, Big Mama, Brunori Sas, Elodie, Emma, Niccolò Fabi, Achille Lauro, Ermal Meta, Fiorella Mannoia, Francesca Michielin, Fabrizio Moro, Mahmood, Noemi, Piero Pelù, Giuliano Sangiorgi, Tananai, Paola Turci, Ornella Vanoni, Anna Foglietta e Massimiliano Caiazzo.

Tutti uniti, per un obiettivo comune: dare un aiuto concreto ai centri e alle organizzazioni che sostengono e supportano le donne vittime di violenza.

I proventi, di “Una Nessuna Centomila In Arena”, al netto dei costi, verranno erogati a strutture individuate dalla Fondazione Una Nessuna Centomila, tenendo conto dei progetti dei centri antiviolenza, del lavoro da essi svolto e delle loro esigenze. Gli utilizzi, di tutte le risorse economiche raccolte nell’ambito di “Una Nessuna Centomila – In Arena”, verranno rendicontati e comunicati nella totale trasparenza.

La Fondazione Una Nessuna Centomila è nata dall’evento live del 2022, da cui prende il nome, per il contrasto alla violenza sulle donne, grazie alla volontà delle quattro fondatrici: Fiorella Mannoia (Presidente Onoraria), Giulia Minoli (Presidente), Celeste Costantino e Lella Palladino (Vicepresidenti).

Parallelamente al concerto, dal 3 all’11 maggio, la Fondazione Una Nessuna Centomila lancerà una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi, per sostenere il lavoro vitale dei Centri Antiviolenza in Italia. Con un semplice sms o una telefonata, al numero 45580, chiunque potrà, in quei giorni, contribuire a questa causa cruciale.

“Una Nessuna Centomila – In Arena” ha il patrocinio del Ministero Della Cultura e il sostegno di SIAE e AssoConcerti.

Main Partner di “Una Nessuna Centomila – In Arena” sono: AXA Italia, Frecciarossa (treno ufficiale).

Official partner: Marlù.