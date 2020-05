I 7 imperdibili tesori della Basilica di San Pietro - 6°

La cupola

Con la sua altezza eccezionale e il bellissimo design, la Cupola della Basilica di San Pietro segna inconfondibilmente lo skyline di Roma. Progettata da nientemeno che Michelangelo, la cupola è considerata il suo testamento spirituale: non voleva essere pagato per quest'ultima opera, poiché la intendeva come un dono per la Chiesa. L'artista, che era anche un eccellente ingegnere e architetto tra i suoi molti altri talenti, aveva già settant'anni quando iniziò a lavorare a questo progetto: sfortunatamente, non lo vide mai finito, poiché morì a 89 anni nel 1564, quando la cupola era costruito solo parzialmente.

La costruzione della cupola, ancora la più grande di Roma, fu completata da Giacomo Della Porta e Domenico Fontana nel 1590; era sormontato da un bellissimo globo dorato con una croce, molto simile a quello che puoi trovare sul baldacchino.

Dall'interno, la cupola sembra ancora più spettacolare: l'interno è stato splendidamente decorato con splendidi mosaici dorati alla fine del 1500 da artisti famosi come Cesare Nebbia, Paolo Rossetti, Giovanni de 'Vecchi e il Cavalier d'Arpino.

Alla base vedrai quattro medaglioni arrotondati con il ritratto dei quattro Evangelisti, ognuno accompagnato dal suo simbolo animale: Giovanni con un'aquila, Matteo con un angelo, Luca con un toro e Marco con un leone.

L'interno della cupola è illustrato con molte figure sacre: in cima il Padre Eterno è circondato dagli angeli, mentre, dall'alto verso il basso, troviamo Serafini, Cherubini e altri angeli, alcuni dei quali portano gli strumenti della passione di Cristo: la corona di spine, la croce e la colonna a cui Gesù fu legato quando fu frustato.

Nella sezione più bassa troverai anche Gesù, la Vergine Maria, Giovanni Battista, San Paolo e i Dodici Apostoli e, più in basso, i ritratti di vescovi e patriarchi - per un totale di 96 personaggi complessivi.

Alla base della cupola puoi leggere la bella iscrizione "Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam et tibi dabo claves caelorum". A causa dell'enorme grandezza dell'edificio, non indovineresti mai che ogni lettera è alta quasi 3 metri!

Ma puoi vederlo da solo se sei disposto a salire i 551 gradini che ti porteranno prima alla base della cupola, da dove potrai avere una vista impareggiabile all'interno della basilica, e infine a la cima, dove si può godere di uno spettacolare panorama della Città Eterna.

Con il contributo di Le Pietre Srl