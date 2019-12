E' iniziata con il piede giusto la settimana dei mercati azionari in Giappone. L'indice Nikkei ha chiuso in rialzo, spinto dai dati solidi sull'occupazione USA e anche da quelli sul PIL nazionale.

A trattenere i guadagni sono invece stati i timori persistenti riguardo l'evoluzione dei negoziati tra americani e cinesi sulla cosiddetta "guerra commerciale", così come pure i dati deludenti sul commercio cinese coin l'export di quel Paese che ha fatto registrare una flessione per il quarto mese consecutivo, con le le importazioni, però, che sono invece salite per la prima volta da aprile.