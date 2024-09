I primi momenti di Scott McTominay in azzurro: "Maradona è stato il più grande di sempre, sono grato di essere parte di questa storia

Un colpo atteso un'estate intera dai tifosi azzurri diventato realtà a poche ore dallo scadere del mercato: Scott McTominay diventa così un nuovo giocatore dei partenopei. Nel video pubblicato su Youtube dalla SSC Napoli, ecco il backstage delle sue prime ore in maglia partenopea, tra shooting, saluti e il primo contatto con il Maradona.

"Forza Napoli!", esclama McTominay rivolgendosi ai tifosi azzurri che lo hanno accolto al suo arrivo all'aeroporto di Capodichino. Poi tappa allo stadio Maradona dove ha indossato la maglia azzurra: "Questa maglia è incredibile, mi piace tantissimo". Poi su Maradona ha affermato: "E' il calciatore più iconico ad aver giocato in questo stadio, è un'icona di questo sport. Sono grato di essere parte di questa storia e giocare in questo stupendo stadio".

Nell'ammirare la statua dedicata al Pibe de Oro nei corridoi del Maradona, McTominay esclama: "Ho la pelle d'oca. C'è della magia nel suo piede sinistro. E' stato il più grande di sempre". Poi sullo spogliatoio degli azzurri allo stadio afferma: "E' perfetto. Davvero bello. Mi piace tantissimo". Durante lo shooting fotografico esclama: "Siamo qui per vincere, non per scattare foto!". Infine un brindisi: "E' fantastico, grazie mille. Forza Napoli!"



ON AIR - Cobolli Gigli: "Conte determinato, a Torino vorrà vincere a tutti i costi"

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Radio Goal", trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

Conte mossa giusta di ADL?

Secondo me si. De Laurentiis è capace di fare il presidente, l’ha dimostrato. Deve restare però a fare quel mestiere, senza fare il direttore o l’allenatore, dando fiducia a Conte. Se sarà così sono convinto che qualcosa di buono verrà fuori.

La Juventus vincerà subito?

Ci vuole un po' di tempo. Spero che Motta possa spiegare ai calciatori che restano a Torino la sua idea di calcio. Sono convinto che la Juve ha fatto dei passi giusti, prescindendo dagli strascichi economici del passato. Conte può vincere uno scudetto al Napoli, perchè è un allenatore determinato. A parte al Tottenham, ha sempre fatto ottime cose. A Torino Conte vorrà vincere a tutti i costi per dimostrare alla Juve quello che è stato. Motta dovrà fare in modo di cercare di vincere, non ho un pronostico per quella partita. Se Conte vince il Napoli prende un calcio psicologico verso l’alto, se vince Motta si rinforza. Juve-Napoli è quindi una partita particolarmente delicata.



IL MATTINO - Antonio Conte è uno stacanovista, ha lavorato duramente anche durante la sosta

Come riporta Il Mattino, Antonio Conte, allenatore del Napoli, non si riposa mai e ha approfittato della soste per le nazionali per lavorare duramente: "Uno stacanovista che non intende lasciare nulla al caso. Sempre alla ricerca della perfezione tecnica che deve partire naturalmente dalla condizione fisica, con un occhio (anche due) al regime alimentare. Ha approfittato della prima sosta del campionato per via degli impegni delle varie Nazionali in Nations League (e non solo). E poco importa che mezza rosa sia in giro per il mondo".



CDM - Napoli, per Antonio Conte e il suo staff arrivano belle notizie da McTominay e Gilmour

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, arrivano buone notizie per Antonio Conte da Billy Gilmour e Scott McTominay dalla Scozia: "Per Conte e il suo staff arrivano belle notizie anche a tanti chilometri di distanza, soprattutto dalla Scozia, precisamente da Hampdem Park a Glasgow. Si è giocata giovedì sera Scozia-Polonia di Nations League, la Scozia ha perso 3-2, ma i due marcatori sono stati i due nuovi acquisti del Napoli Gilmour e McTominay. L’ex United aveva realizzato anche un’altra rete quando la Polonia vinceva 1-0 ma è stata annullata per l’intervento del Var che ha segnalato un fallo di mano. McTominay è più abituato a far gol, nella scorsa stagione è andato in doppia cifra al Manchester United".



IL COMMENTO - Verna: "Napoli, comportamento encomiabile di Lukaku"

Carlo Verna, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Radio Goal", trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Il comportamento di Lukaku è encomiabile, dire alla nazionale belga di non chiamarlo per la Nations League è un segnale completamente in inversione rispetto a Osimhen.

Al Napoli manca l’esterno destro, ma ora spetta a Conte inventare qualcosa anche a livello di modulo. De Laurentiis ha lanciato il cuore oltre l’ostacolo come mai fatto in 20 anni di presidenza. Ma quest’anno ha fatto il mercato e Conte non può lamentarsi. Non credo che quello finora messo in campo sia il modulo migliore rispetto alle caratteristiche dei giocatori. La difesa l’aveva a disposizione già in ritiro, non può dire che è colpa della lentezza del mercato.

Il ruolo di Raspadori? Ieri ha giocato bene da seconda punta, vediamo dove Conte lo vedrà. Anche Raspadori deve cercare di dialogare in maniera più schietta con l'allenatore”.