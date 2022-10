Tutte e tre vincenti le italiane impegnate nelle coppe europee del giovedì.

Tra queste, solo la Fiorentina, che ha vinto il proprio impegno casalingo per 2-1, è sicura di accedere alla prossima fase del girone di Conference League. Riuscendo a vincere di goleada contro l'RSF sarà agli ottavi di finale, altrimenti come seconda dovrà accedere agli spareggi per la fase a eliminazione diretta.

In Europa League, la Roma supera di misura l'HJK Helsinki per 2-1 ed è in corsa per aggiudicarsi il secondo posto nel suo gruppo, nella sfida finale del girone in cui dovrà affrontare il Ludogorets: i giallorossi, vista la precedente sconfitta in Bulgaria, hanno un solo risultato a disposizione, la vittoria.

2-1 anche per la Lazio, che ha battuto il Midtjylland ed è adesso in testa al proprio girone. La squadra di Sarri disputerà la sua gara decisiva per il passaggio del turno contro gli olandesi del Feyenoord.







Crediti immagine: twitter.com/acffiorentina/status/1585709588737064960