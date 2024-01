È giunto il momento di immergersi in un universo avvincente di dramma, intrighi e passioni con l'attesissimo romanzo "Passioni senza fine" di Giuseppe Cossentino. Tratto dal pluripremiato radiodramma web, questo romanzo promette di trasportare i lettori in una Napoli vibrante, affascinante e ricca di emozioni.

L'opera letteraria di Cossentino abbraccia il genere del mélo americano, con protagonisti le famiglie De Santis, Marasco e Buonocore. Al centro di tutto c'è Ginevra De Santis, una figura spietata, irresistibilmente affascinante e impossibile da dimenticare. La storia si dipana tra amori disperati, vizi privati e pubbliche virtù, offrendo uno sguardo audace sulla società partenopea.

"Passioni senza fine" non teme di affrontare temi controversi e socialmente rilevanti. La fluidità sessuale, le questioni di genere, la pedofilia, lo stupro, la violenza domestica e il terrorismo, nonchè i temi di salute come il cancro al seno e la demenza senile che vengono esaminati con uno sguardo audace e senza compromessi. Cossentino offre una narrazione che sfida i confini della convenzionalità, gettando luce su problematiche attuali e importanti.

La trama principale ruota attorno a Ginevra De Santis e al giovane Brando Buonocore, unisce freschezza e maturità, inesperienza e sicurezza. L'amore, protagonista indiscusso, diventa la forza motrice che sfida paure, pregiudizi e convenzioni sociali. In un crescendo shakespeariano di difficoltà, l'autore ci trascina in un turbine emotivo tra le famiglie De Santis, Marasco e Buonocore.

Intorno al fulcro centrale si intrecciano altre storie, come quella di Fabio, Walter, Laura, il piccolo Sandro e Irene, arricchendo ulteriormente la trama. Napoli diventa il palcoscenico perfetto per una narrazione potente che abbraccia sentimenti, drammi familiari, cronaca nera e problematiche sociali.

La prefazione al romanzo è affidata al rinomato giornalista Giuseppe Nappa, direttore della testata Occhio All'Artista Magazine. Questo tocco di autenticità e riconoscimento suggerisce che "Passioni senza fine" non è solo un romanzo, ma un'opera destinata a lasciare un'impronta duratura sulla scena letteraria.

Edito da Olisterno Editore, collana Autorinediti, e stampato da Grafica Elettronica, "Passioni senza fine" è ora disponibile in tutte le librerie e negli store online. Un'opera coinvolgente che vi trascinerà in un vortice di emozioni, lasciandovi senza fiato fino all'ultima pagina.

Non perdete l'occasione di vivere la Napoli di "Passioni senza fine" - un viaggio letterario irresistibile nel cuore di emozioni senza fine!

www.autorinediti.it/book-details.asp?BookID=633

www.amazon.it/Passioni-senza-fine-Giuseppe-Cossentino/dp/...



L'AUTORE

Giuseppe Cossentino è nato a Napoli, il 9 ottobre 1986. Ha studiato presso il Liceo Bianchi, dove ha conseguito la maturità classica. Laureatosi in Giurisprudenza, si diploma in Sceneggiatura Entertainment e Media, presso la Scuola Internazionale di Comics di Napoli, dove è stato seguito dagli sceneggiatori Alessandro Bilotta, Davide Aicardi, Dario Carraturo, e, per il giornalismo, da Giuseppe Porcelli. Con Heidrun Schleef studia sceneggiatura cinematografica. Si è affermato come scrittore a livello internazionale e ha dato vita al primo radiodramma a puntate su Internet, Passioni senza fine, in formato di ”Soap opera”, che ha visto recitare diversi attori e doppiatori di teatro, cinema e TV, italiani e internazionali. Come sceneggiatore non sono mancati prestigiosi riconoscimenti di respiro internazionale, come talento della sceneggiatura italiana. Basta ricordare, almeno, l’Oscar italiano del web. Il David di Donatello lo ha visto concorrere con più film, mentre il suo libro a fumetti, L’uomo elastico, è stato presentato durante la settantanovesima Mostra Internazionale d’Arte del Cinema di Venezia, nel talk show Il salotto delle Celebrità ,e, attualmente, è stato selezionato per Casa Sanremo Writers 2024.