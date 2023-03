Sulla famigerata legge del farm to fork di cui da anni si discute in Europa, con la ferrea opposizione dei deputati leghisti e di Fratelli d'Italia, che contestano, a ragione, come questo nuovo regolamento vada a penalizzare pesantemente il made in Italy agroalimentare nostrano. Fratelli d'Italia addirittura era stato il primo partito ad aver chiesto fin dal mese di marzo alla Commissione di "rinviare l’attuazione del Green Deal, che comprende la strategia ‘Farm to fork’, perché riteniamo assurdo che nonostante la pandemia e i suoi terribili effetti economici Bruxelles persista nel voler imporre la sua linea ideologica contro le imprese. Una furia che non ha risparmiato neppure il comparto agroalimentare, che tutti a parole ringraziano per aver continuato a rifornire cibo i cittadini europei", come recitava un comunicato del gruppo a giugno del 2020.

Proprio l'impegno del gruppo della Meloni in Europa era riuscito qualche mese a rinviare a data da destinare il voto sul sistema a semaforo del Nutriscore, che colpiva soprattutto i classici prodotti della dieta mediterraneo tipici del made in Italy. Ma sta incontrando la resistenza sia degli Stati membri che dell'industria. Anche il commissario europeo per l'agricoltura Janusz Wojciechowski, che è sempre stato scettico nei confronti del piano, ha recentemente minimizzato la sua importanza.

"Il Green Deal non è una legge", ha detto Wojciechowski al Parlamento polacco nel dicembre 2022.

"È un programma politico in cui sono inclusi tutti i tipi di obiettivi e che, come nel caso dei programmi politici, sarà attuato in misura maggiore o minore".

In effetti, la Commissione ha inizialmente sottolineato che la strategia consiste in gran parte di obiettivi aspirazionali. Ma la risoluzione del Parlamento europeo a sostegno della strategia ha chiesto di dare loro una "natura vincolante", in altre parole, passare dalle aspirazioni alla legge. Nel giugno 2022, la commissione ha proposto un rinnovamento delle regole sui pesticidi del blocco che include obiettivi vincolanti per ridurre l'uso di pesticidi negli Stati membri.

I consumatori stanno già spingendo alcuni nel settore agricolo a utilizzare meno pesticidi, ma l'obiettivo sta ancora incontrando una forte resistenza, come mostrato in una relazione interna della Direzione generale dell'Agricoltura sull'attuazione delle politiche Farm to Fork.

Titolato "Panoramica degli argomenti politicamente sensibili", il documento è trapelato a Politico, che ha rivelato che la questione è "molto sensibile nel Consiglio e con le parti interessate". Gli obiettivi nazionali di riduzione inviati dalla Commissione agli Stati membri sono in discussione, ha aggiunto il documento, perché i tagli proposti sono stati fatti dalla direzione della salute e della sicurezza alimentare.

Anche se la strategia si chiama Farm to Fork, Ursula von der Leyen, presidente della Commissione, ha messo la sua formulazione e attuazione nelle mani del dipartimento della salute e della sicurezza alimentare dell'UE. Il dipartimento dell'agricoltura controlla ancora la politica agricola comunitaria (PAC) che disciplina i sussidi agricoli e comprende circa un terzo del bilancio dell'UE, ma le due politiche sono separate. Wojciechowski era particolarmente assente dalla presentazione pubblica della strategia e sotto von der Leyen, la sua direzione ha perso influenza politica rispetto alle commissioni precedenti.

Inoltre, secondo Politico, le proposte nella strategia Farm to Fork relative al ripristino della natura e all'economia circolare (mercati che incentivano il riutilizzo) sono "politicamente sensibili" per il settore agricolo. Le raccomandazioni, intese a reprimere il greenwashing da parte delle aziende, sono considerate "troppo onerose" per le imprese agroalimentari. Nel frattempo, la proposta di ridurre l'importo che l'UE spende per promuovere la carne rossa e il vino - prodotti agricoli europei a due stelle - è "bloccato", portando alcuni a considerare ipocrita che Bruxelles continui a promuovere gli alimenti mentre stabilisce politiche per scoraggiare gli europei dal consumarli, in particolare carne e grassi.

Non sorprende che le proposte di mettere etichette di avvertimento sulla salute sull'alcol e di creare requisiti di "profilo nutrizionale" per commercializzare alimenti sani siano altrettanto controverse. Sulla stessa linea, la possibilità di creare una nuova etichetta di sostenibilità alimentare è vista con "alta preoccupazione politica dalla comunità agricola". Inoltre, i sospetti sono stati sollevati da un nuovo quadro normativo per consentire la coltivazione di colture geneticamente modificate, attualmente in fase di elaborazione da parte della Commissione.

Tutte le critiche che si sono presentate alla Commissione hanno svelato la chiave di volta della politica: un quadro giuridico che delinea ciò che considera un sistema alimentare sostenibile. Tuttavia, il quadro sta già affrontando "possibili critiche da parte di paesi terzi sulle norme applicabili alle importazioni", secondo il documento.

Gli Stati Uniti sono stati molto critici nei confronti di Farm to Fork. Nel 2021, gli Stati Uniti Il Dipartimento dell'Agricoltura ha pubblicato uno studio che stimava che avrebbe portato a una riduzione della produttività e a prezzi alimentari più elevati. Le importazioni nell'UE sono spesso tenute a conformarsi agli stessi requisiti di produzione dei prodotti dell'UE, sollevando preoccupazioni sui suoi effetti più ampi. Gli Stati Uniti hanno anche espresso profonde riserve sulle restrizioni all'uso di pesticidi.

Anche all'interno dell'UE, un nuovo quadro "potrebbe generare preoccupazioni" per gli agricoltori e altri che sono già "altamente regolamentati", avverte la direzione generale per l'agricoltura.

"Ogni volta che l'UE presenta un altro requisito, non solo impone un costo aggiuntivo ai produttori, ma rende anche più difficile per i concorrenti non UE servire i consumatori dell'UE", ha detto Pieter Cleppe, caporedattore di brusselsReport.eu a The European Conservative.

Ha aggiunto che c'è spesso un aspetto protezionista alla base dei regolamenti. In un recente articolo su The Critic, Cleppe ha citato l'opposizione di lunga data dell'UE alle colture geneticamente modificate mentre voleva ridurre l'uso di pesticidi.

La mentalità anti-innovazione dell'UE che circonda le colture OGM l'ha messa al di fuori deluso con il resto del mondo, ma la modificazione genetica potrebbe essere un'alternativa più saggia alla regolamentazione pesante dei pesticidi. Come chiariscono i risultati del famoso biologo molecolare Marc Van Montagu, le tecnologie GM non solo riducono la necessità di pesticidi, ma aumentano anche la produttività, riducono l'erosione del suolo e prevengono tonnellate di emissioni di CO2.