Martedì sono iniziati gli incontri per i sedicesimi di finale per la Coppa Italia.

Il Venezia ha battuto la Ternana per 3-1, l'Udinese ha superato il Crotone per 4-0, mentre lo spareggio tra Genoa e Salernitana è terminato 1-0 a favore dei liguri.

Nel pomeriggio di mercoledì è l'Empoli che al Bentegodi ha vinto la sfida che vedeva i toscani di fronte al Verona. Seppure Andreazzoli e Tudor non abbiano schierato in campo le prime linee, le due squadre si sono affrontate a viso aperto seguendo la stessa filosofia di gioco che siamo abituati a vedere in campionato. A dimostrarlo anche il risultato di 4-3.

In base al tabellona, abbiamo già i primi accoppiamenti per gli ottavi che si disputeranno a gennaio:

Venezia - Atalanta

Milan - Genoa

Lazio - Udinese

Empoli Inter



Gli altri incontri per i sedicesimi vedono di fronte, questo mercoledì, Cagliari - Cittadella e Fiorentina - Benevento. Giovedì si affronteranno Spezia - Lecce e Sampdoria - Torino.