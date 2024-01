Il Frontemare, definito come il "Regno del Divertimento a Rimini", è il locale di riferimento quando si parla di una proposta di intrattenimento che fonde ottima cucina e musica di qualità. Ogni venerdì la rinomata serata TOP Club Show Dinner presenta sul palco artisti di fama nazionale ed internazionale.

In programma per questo venerdì, 19 gennaio, il dj set di un'icona della musica italiana: Albertino. oggi direttore artistico di Radio m2o e da sempre simbolo musicale di Radio Deejay e del suo programma Deejay Time.

La serata ha inizio dalle 21:00 con la cena servita a base di carne o di pesce oppure a buffet.

Dalle 22:30 lo Show Dinner accompagnato da Sangio Dj e dalla voce di Isa B., prima vocalist italiana al Pacha di Ibiza, conduttrice televisiva e radiofonica. Infine, dalla mezzanotte avrà inizio il dj set di Albertino.



Ma chi è Albertino?

Nato a Paderno Dugnano il 7 Agosto 1962, ha iniziato la sua carriera radiofonica nel lontano 1978 a Radio Music, per poi unirsi a Radio Milano International nel 1982. La svolta avviene nel 1984 quando Claudio Cecchetto lo chiama per unirsi alla sua scuderia, la Deejay's Gang. Da lì inizia un percorso che trasforma Albertino in una delle figure più influenti della scena musicale italiana.

Con il suo programma Deejay Time, Albertino ha portato la discoteca in radio, creando neologismi e personaggi di fantasia che sono diventati parte integrante della cultura pop italiana. Il Deejay Time è diventato il programma culto della radiofonica italiana grazie all'approccio innovativo di Albertino e alla playlist composta da tracce sconosciute che diventavano hit in poche settimane.

Nel corso degli anni, Albertino ha continuato a plasmare la scena musicale italiana con progetti come l'Hip Hop Village, il primo villaggio globale dedicato all'hip hop italiano, e il Deegital Radio, la webradio con musica selezionata personalmente da Albertino. Nel 2019, ha assunto la carica di direttore artistico di Radio M2O, continuando a guidare la sua straordinaria carriera.



L'evento al TOP Club Show Dinner promette di essere un'esperienza unica, con Albertino che porterà il suo carisma e la sua energia.





Ristorante & Musica Frontemare.

Viale Principe di Piemonte 30, Rimini.

+39 0541478542

www.frontemarerimini.com [email protected]