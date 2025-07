Finalmente siglato in questi giorni l'accordo per il rinnovo del sodalizio del giovane atleta Pisano, Kevin Cirrone che, anche nella prossima stagione sportiva 2025/26, vestirà i colori biancorossi del Basketball Club Lucca in Serie B Interregionale ed in categoria.

La società Lucchese da anni lavora per la crescita e l'inserimento di giovani atleti nel panorama della pallacanestro a livello Regionale e Nazionale.

Kevin Cirrone debutta in Under 14 Élite nel Dream Basket Pisa per poi continuare a crescere in terra Labronica nella Pallacanestro Don Bosco in Under 15 e Under 17 Eccellenza Nazionale, poi arriva l'eccellenza nella Città Delle Mura fino al suo debutto la scorsa stagione in Serie B Interregionale, per poi arrivare al proseguo di questo importante cammino che lo vedrà ancora a sostenere i colori biancorossi nella prossima stagione a Lucca.

Auguriamo a questo giovane atleta pisano appena diciottenne e al BCL, che svolge un lavoro importante per i giovani, una stagione ricca di successi, dopo i già molti ottenuti, non in ultimo, la finale playoff di Serie B Interregionale conquistata nella stagione appena conclusa.