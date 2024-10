Olbia Un giovane è stato brutalmente picchiato durante una lite avvenuta all’esterno di un locale, in via Vittorio Veneto, e ora si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Sassari.

Il fatto è accaduto fuori da una sala giochi. Sia l’aggressore che la vittima (che ha circa 30 anni), sono romeni. Non è chiaro cosa sia accaduto tra i due, quale sia stato il motivo che ha fatto esplodere la violenta lite. Fatto sta che hanno cominciato a discutere e subito dalle parole si è passati ai colpi, con il 30enne brutalmente pestato dal connazionale.

All’aggressione hanno assistito alcune persone che hanno chiamato l’ambulanza che ha soccorso il ferito. Le condizioni del giovane sono apparse subito gravi, e si è reso necessario il trasferimento all’ospedale di Sassari.

I carabinieri hanno sentito i testimoni e si sono messi subito sulle tracce dell’aggressore. L’uomo sarebbe stato già rintracciato.