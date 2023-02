"Oggi abbiamo deciso di aggiungere quattro giurisdizioni all'elenco UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali: Isole Vergini britanniche, Costa Rica, Isole Marshall e Russia. Chiediamo a tutti i paesi elencati di migliorare il proprio quadro giuridico e di adoperarsi per il rispetto degli standard internazionali in materia fiscale".

Questo quanto dichiarato oggi da Elisabeth Svantesson, ministro delle finanze della Svezia, alla fine della riunione odierno del Consiglio europeo dei ministri dell'Economia.

La Russia è stata inclusa nell'elenco, spiega il Consiglio, dopo che il gruppo del codice di condotta ha vagliato la nuova legislazione adottata da Mosca nel 2022 rispetto ai criteri di buona governance fiscale e ha rilevato che la Russia non ha adempiuto all'impegno di affrontare gli aspetti dannosi di un regime speciale per le holding internazionali. Inoltre, il dialogo con la Russia su questioni relative alla tassazione si è interrotto a seguito dell'invasione dell'Ucraina.