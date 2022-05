Emmanuele Macaluso - aka “EM314” - ospite dell’Università della Valle d’Aosta per una lezione nella quale spiegherà la strategia di reputation management che lo ha reso l’atleta più green e sostenibile d’Italia.

Il prossimo 26 maggio, l’esperto di marketing e atleta professionista Emmanuele Macaluso, conosciuto con lo pseudonimo EM314 nel mondo della MTB, sarà ospite dell’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d'Aoste per illustrare come case history universitario il suo progetto di marketing dello sport.

EM314, nel giro di due anni, è stato riconosciuto da centinaia di articoli di stampa nazionale come l’Atleta più green e sostenibile d’Italia per essere stato il primo singolo atleta nella storia dello sport italiano a pubblicare il suo bilancio sociale e per le sue attività a favore della sostenibilità sociale e ambientale.

Macaluso condividerà con gli allievi la sua strategia di marketing, reputation management e comunicazione.

A renderlo pubblico lo stesso atleta attraverso i suoi canali social.

Fonte: www.facebook.com/EM314official/photos/a.104193447880460/529537218679412