I fan di Johnny Depp lanciano una nuova petizione online contro Amber Heard.

Forse non è stato una così grande idea quella della Warner di chiedere a Johnny Depp di rinunciare al suo ruolo in Animali Fantastici 3, dopo la sentenza di un tribunale inglese che ha deciso dinon condannare il tabloid The Sun per aver definito Depp un picchiatore di mogli.

La decisione del giudice è apparsa alquanto controversa perché, in base a quanto da lui dichiarato, per formulare il suo giudizio non ha tenuto conto di testimonianze e prove che Depp e il suo avvocato avevano presentato a supporto della causa da loro intentata. Per tale motivo, Depp ha già annunciato che farà ricorso.

Quindi, duplice ingiustizia per Depp e doppia la rabbia che è esplosa sui social da parte dei suoi fan, che hanno lanciato l’hashtag #JusticeForJohnnyDepp, insultando e attaccando (sul web) Amber Heard... e non solo.

Adesso hanno lanciato una petizione in cui chiedono alla Warner Bros di rimuovere Amber Heard da Aquaman 2:



Con che risultato? Sono già oltre 750mila (ed in continuo aumento) le firme raccolte per raggiungere il milione delle firme richieste!