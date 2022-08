Sui 7 Km del circuito di Spa-Francorchamps, per il GP del Belgio, si sono disputate due gare in una: quella tra le due Red Bull di Verstappen e Perez e quella tra le le vetture delle altre scuderie.

Per la prima volta, nella stagione 2022, la scuderia austriaca ha mostrato una superiorità, rispetto anche alla Ferrari, che è stata oggettivamente disarmante... le due Red Bull hanno dimostrato di essere di un'altra categoria. La stessa riflessione vale anche per i suoi due piloti.

Perez, partito in seconda posizione, è arrivato secondo, distanziato di 17" dal compagno di squadra Max Verstappen che, partito dalla 15.a posizione, ha tagliato per primo il traguardo per primo, dopo essersi portato al comando, neppure dopo un quarto di gara.

La Ferrari è riuscita, con Sainz, ad ottenere il terzo gradino del podio, con il pilota spagnolo che, però, negli ultimi giri ha rischiato di doversela vedere con la Mercedes di Russell, giunto quarto a poco più di 2 secondi di distanza.

E la scuderia di Maranello non si è risparmiata neppure il solito pasticcio di giornata.

Per Leclerc, la corsa è cominciata nel peggiore dei modi, a causa della visiera di un pilota che gli è finita in una presa d'aria. Il monegasco è dovuto rientrare al box poco dopo il via, approfittando comunque della safety car messa in pista per l'incidente che in precedenza aveva coinvolto Latifi e Bottas.

In finale di gara Leclerc, quinto, ha cambiato le gomme montando le soft per tentare di ottenere almeno un punto in più con il giro veloce. Per la fretta di tornare in pista davanti ad Alonso, il pilota della Ferrari non ha rispettato i limiti di velocità della pit lane ed è stato penalizzato di 5 secondi. Il risultato? Il giro veloce non lo ha ottenuto e dal quinto posto è stato retrocesso al sesto, dietro al pilota della Alpine, che aveva tagliato il traguardo con tre secondi di distacco

Quella odierna, per Verstappen è la nona vittoria stagionale in 14 gare, vittoria che gli consente, nel mondiale, di portarsi a a 284 punti, quasi 100 punti in più dell'altro pilota Red Bull, Perez, adesso secondo a 191 punti. I due ferraristi, Lecler e Sainz, seguono, rispettivamente, con 186 e 171 punti, mentre Russell è quinto a 170.

Hamilton, per la prima volta in questa stagione, non è riuscito a concludere la gara. Il pilota della Mercedes si è dovuto fermare senza aver neppure compiuto un giro, dopo esser stato tamponato da Alonso in quello che è stato giudicato un incidente di gara.

Questo l'ordine di arrivo dei primi 10 classificati...

Tra una settimana la Formula 1 tornerà di nuovo in pista sul circuito di Zandvoort per il gran premio d'Olanda.







Crediti immagine: twitter.com/F1/status/1563897926681874432