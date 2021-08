“Nessuna fuga da Milazzo, né tantomeno un calo demografico. Nella nostra città anzi la popolazione residente è in crescita”: ad affermarlo il Sindaco Pippo Midili rendendo noto che al 31 luglio 2021 la popolazione residente a Milazzo secondo quanto emerge dall’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) è di 30.886 abitanti, quasi 100 in più rispetto a quelli registrati al 1 gennaio 2021.

“Altro che calo! – prosegue Midili – Addirittura un incremento costante, visto che, se facciamo il raffronto tra giugno e luglio, notiamo un aumento di 60 unità”. A proposito del dato ISTAT, che attribuisce a Milazzo 29884 abitanti, il primo cittadino aggiunge:

“Si tratta di un dato provvisorio e disallineato, in quanto – come hanno confermato questa mattina i medesimi funzionari – bisogna considerare che i dati anagrafici sulle nascite, i decessi e i trasferimenti di residenza costituiscono sì la base informativa per il calcolo della popolazione ufficiale residente in un Comune effettuato dall’ISTAT, ma tale calcolo differisce dall'ammontare di popolazione iscritta in anagrafe alla stessa data per diverse ragioni, di cui la principale è il mancato allineamento con le risultanze censuarie. La popolazione ufficiale tiene infatti conto della correzione statistica operata a seguito del censimento permanente, correzione che consente di depurare il dato amministrativo dagli errori di sovra o sotto-copertura rispetto alla reale consistenza della popolazione. Quindi – conclude il primo cittadino – dati non allineati alla situazione reale. Bastava rivolgersi all’ufficio stampa dell’istituto per avere una corretta informazione ed evitare, ancora una volta, di denigrare la nostra città, come se fosse una località invivibile, dalla quale scappare”.