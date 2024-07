Pronta nuova offerta al Brighton per Gilmour! E’ una richiesta di Conte: non esclude Brescianini

Il Napoli è pronto a fare una nuova offerta al Brighton per Billy Gilmour, centrocampista classe 2001 scozzese che ha già dato apertura al club azzurro. Nel corso della prossima settimana sono previsti altri contatti tra club. A riferirlo su X sono gli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto di Relevo.

Gilmour è una richiesta di Antonio Conte. Si tratta di un centrocampista con compiti prettamente difensivi, nell'ultima stagione ha collezionato un totale di 41 presenze fra tutte le competizioni con 2 assist all'attivo. Il suo eventuale arrivo non esclude quello di Marco Brescianini dal Frosinone.



Kvara scatenato in allenamento! Il georgiano esaltato dalla nuova posizione

Le qualità tecniche di Khvicha Kvaratskhelia non sono certo una novità, ma occhio ai nuovi compiti affidatigli da Antonio Conte che potrebbero esaltarlo ancora di più. Nella sessione di allenamento di oggi pomeriggio, il georgiano ha effettuato spesso un preciso movimento: fungendo da trequartista, si è abbassato tra Lobotka e Anguissa per ricevere palla. Diverse volte Kvara partendo in posizione centrale è riuscito in dribbling e serpentine strabilianti.

Conte martella Lobotka: ha fatto precise richieste allo slovacco

Nella seduta di allenamento di oggi pomeriggio, il tecnico Antonio Conte è stato martellante nelle indicazioni tecniche e tattiche alla squadra. Il nuovo mister azzurro si è intrattenuto soprattutto con Stanislav Lobotka, a cui ha fatto precise richieste: si è concentrato su possesso a riaggressione. Per il lui lo slovacco con i movimenti deve essere l'equilibratore del centrocampo.



Marolda: “Osimhen andrà via sicuramente, ma tutti dovranno fare un passo indietro”

Nel corso della trasmissione “Bordocampo – II Tempo”, in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Francesco Marolda, giornalista: “Osimhen? Il Napoli avrebbe voluto venderlo già prima, ma ora è chiaro che non si può cedere a 130 milioni. Andrà via sicuramente, ma non sarà semplice: tutti dovranno fare un passo indietro. Lukaku si sta allenando da solo, e non a Castel di Sangro, magari seguendo un programma fornito da Conte”.



Causio avvisa: “Occhio al Napoli di Conte. Con la Juve non aveva coppe e vinse lo scudetto"

L'ex centrocampista della Juventus Franco Causio, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport, parlando di Serie A e di mercato.

Acquisti che la incuriosiscono: faccia i nomi.

"Taremi: è uno che ha fatto sempre gol. Bisogna dire che l’Inter non sbaglia un colpo da molti anni. Poi, Zielinski: ovviamente lo conosciamo da tempo, io dai tempi di Udine. In tutto questo, l’Inter resta sempre la favorita per lo scudetto ma di certo mi piacerebbe che rispetto alle ultime due annate in cui fra Napoli prima e nerazzurri poi non c’è stata gara, beh, che venga fuori un campionato ben più avvincente. Chi può... infiammarlo? Conte e mi auguro Motta".

Ecco: alla fine il colpo potrebbe essere Antonio Conte.

"Conte sta arrivando. Ripeto, come un avviso: Conte sta arrivando. E non ha le coppe. Se parte bene, e certamente raddrizzerà la situazione dopo l’annata dello scorso anno, diverrà l’antagonista principale dell’Inter. Lukaku? Se è il Romelu dell’Inter va bene, quello della Roma no. Poi Buongiorno è un ottimo acquisto, uno dei difensori centrali migliori che oggi ha l’Italia, e il centrocampo è comunque sempre ottimo. Conte o lo segui o lo segui... Farà benissimo. Con la Juve il primo anno non aveva le coppe. E vinse lo scudetto".