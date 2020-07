Darsi all'ippica, per noi significa cambiare mestiere. Negli Stati Uniti, almeno per quanto riguarda il Pastore Raymond Bell e sua moglie, è invece un modo per "diventare normali".

Il Pastore Bell e sua moglie hanno elaborato un programma chiamato "Equine Assisted Psychotherapy" (EAP) in base al quale, secondo loro, accudendo ai cavalli e imparando a cavalcarli, in pratica diventando dei veri cow-boy, è possibile che uno finisca per non esser più omosessuale.

Secondo il pastore Bell, l'omosessualità non è una malattia, ma uno stile di vita che può essere modificato, semplicemente seguendo determinate terapie di comportamento.

Due i motivi della chiusura come il pastore ha spiegato ai suoi sostenitori in una mail. Nel 2021 scade il contratto di locazione del ranch in cui ha sede l'attività e ancora oggi la coppia non è riuscita a trovare una nuova sistemazione.

L'altro motivo è che, a causa della Covid, sono scomparsi i clienti: non c'era più nessuno che da omosessuale volesse diventare macho-man, imparando a fare il cow-boy... così ai due non è rimasto che chiudere l'attività mettendo in vendita l'intera mandria di cavalli, utilizzata a scopo "terapeutico" prima della scadenza del contratto di locazione.