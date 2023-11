É uscito in questi giorni il videoclip Ufficiale di “Voyager” l’ultimo viaggio sonoro di Drumbo Drummer, il famoso “batterista rasoterra” che suona riciclando pentole, bidoni e teglie.

Tornato come rappresentante dei buskers italiani a Busan in Korea del Sud subito dopo il Ferrara Busker Festival, ha terminato insieme al regista Adriano Cerroni le riprese di Voyager.

Nel videoclip si rappresenta attraverso la visione del regista, la coscienza umana inviata nello spazio con le sonde Voyager negli anni 70. In un periodo storico in cui la corsa all’industrializzazione, al potere, al consumismo sta portando a un’involuzione dell’umanità, torneremo ad essere bestie affamate, in un mondo ora inquinato dalla stupidità umana.

Il passaggio finale lascia lo spettatore in dubbio sull’improbabile futuro della nostra razza sulla terra e sull’eterno viaggio senza meta nell’ignoto di una coscienza umana che ha perso la sua identità.