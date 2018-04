Rifiuti. La situazione a Capua è al collasso

Il Segretario Provinciale di Caserta del Movimento Idea Sociale si è espresso sulla questione rifiuti a Capua dichiarando che "manifestando la mia vicinanza agli operai della ditta Falzarano ormai da tempo senza stipendio, non posso comunque fare a meno di prendere atto delle lamentele dei cittadini che sono al limite della sopportazione. Addirittura qualcuno si è lamentato della presenza di ratti vicino ai grandi cumuli di spazzatura non raccolta. È una questione complicata perché non solo attanaglia tutta la cittadinanza ma mette in risalto anche una grave questione di livello nazionale riguardante l'ex Equitalia ed attuale Agenzia delle Entrate Riscossione. Ritornando alla situazione cittadina è bene informare che l'ANCI, tramite il suo servizio ANCITEL, il 6 marzo 2013 ha dichiarato che i Comuni, pur non avendo l'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale dei gestori di rifiuti, può gestire con propri mezzi e proprio personale la raccolta dei rifiuti è i centri di raccolta degli stessi. Questa potrebbe essere una soluzione da non sottovalutare visto che andiamo in contro ad un'estate molto calda secondo gli esperti.