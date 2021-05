Sabato 8 maggio 2021 alle 19, in orario ormai estivo, su YouTube va in scena il 14esimo episodio di "@ The Window", il video show musicale a cura di Ross Roys e Dino Mascolo. Il link per rilassarsi è questo: bit.ly/AtTheWindow-by-RR... e ovviamente chi arriva un po' più tardi, può cliccare su YouTube anche qualche minuto più tardi e allo stesso link si trovano tutti i 13 episodi precedenti.

Come vedi la ripartenza della musica? Cavalcando l'onda del virtuale, con "@ the Window", il format che va in scena due volte al mese sul Ross Roys YouTube Channel, siamo giunti alla 14esima puntata. Se guardo alla grande quantità e qualità di djs ed artisti che sono passati attraverso la finestra virtuale di "@ the WindoW", penso che è proprio con loro che mi immagino il momento. La festa in cui ricominceremo a divertirci insieme dovrebbe essere così! Virtuale è pure la mia collaborazione con un giovanissimo cantante trap: lavorare gomito a gomito, soprattutto su un terreno per me nuovo, sarebbe un'altra cosa davvero particolare.





Ma chi è Ross Roys?

Rosaria Giudice, al mixer Ross Roys, vive di ritmo. Ha iniziato a farlo in discoteca, come ballerina per mantenersi mentre studiava come medico veterinario. Ama gli animali e la natura alla follia, ma dopo la laurea l'amore per la musica è prevalso ed è diventata dj. Con il suo sound techno / tech house da tempo fa scatenare i club tra Toscana, Liguria e ovviamente pure a Ibiza.

Vive a Luni, un piccolo paese in Provincia della Spezia e ha iniziato a suonare in un piccolo locale a Bocca di Magra. Poi pian piano ha iniziato a spostarsi di club in club: Fusion Club a Marina di Massa (MS), Supersonic Club a Lucca (dove ha diviso la console con leggende come Francesco Zappalà, Roland Brant e Roberto Francesconi), Mambo Studio, Hush e Decibel ad Ibiza…

Tra le sue produzioni discografiche ci sono "Take" e Zwong", pubblicate da K-Noiz e "Waves" uscita su DVS Records. Il brano a fine novembre 2020 viene poi pubblicato in un nuovo remix curato da Luca Guerrieri.

Nell'autunno 2020 Ross Roys ha poi dato vita ad "@ The Window", show musicale pieno di ritmo e positività.