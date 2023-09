Nel primo dei due posticipi del lunedì il Torino di Juric, all'Arechi, ha superato in trasferta la Salernitana per 3-0. È un difensore, Buongiorno, a sbloccare la partita segnando su azione di calcio d'angolo. Poco prima dell'intervallo arriva anche il primo gol di Radonjic con un tiro a giro. Nonostante una buona prestazione, la Salernitana va così al riposo sotto di due gol, nonostante Cabral colpisca il palo nel recupero, mancando di poco la segnatura che avrebbe potuto riaprire l'incontro. All'inizio del secondo tempo gli ospiti chiudono la gara con un altro gol del loro n. 10, autore così di una doppietta che già alla 4ª giornata gli permette di superare con 3 reti il record di gol dell'intera scorsa stagione. Poi, per il Toro, ci pensa Milinkovic-Savic a proteggere il 3-0, deviando un colpo di testa ravvicinato di Fazio. Questo risultato permette al Torino di mantenere la porta inviolata in cinque delle ultime sei trasferte di Serie A TIM. La Salernitana interrompe una serie di otto partite senza sconfitte in casa.

La 4ª giornata si conclude senza gol dopo che al Bentegodi la sfida tra H. Verona e Bologna è finita 0-0, dopo una partita tattica, con entrambe le squadre che cercano di non esporsi troppo. Nel primo tempo il Verona va in gol con Hien, in mischia, ma la gioia viene interrotta dalla posizione di fuorigioco del suo compagno Bonazzoli. Il match è caratterizzato dal duello tra Karlsson e Montipò, con due conclusioni pericolose del rossoblù, una per tempo, deviate in angolo da altrettante parate del portiere scaligero. Montipò si distingue anche nel finale di partita su Ndoye, che non riesce a dare potenza alla sua conclusione dopo un bellissimo tacco di Zirkzee.

In classifica, l'Hellas entra nel gruppo delle squadre a 7 punti, insieme al Torino, il Bologna raggiunge i 5 punti, mentre la Salernitana è penultima a 2.