Nessuna sorpresa, almeno per il primo gradino del podio, nella gara Sprint del GP delle Americhe di MotoGP, sul circuito di Austin, in Texas. Alla fine dei 10 giri del COTA, la vittoria è andata a Vinales che con la sua Aprilia ha dato più di 2 secondi di distacco ad un ottimo Marc Marquez, sulla Ducati del team Gresini. Terzo posto per Martin (Ducati Pramac), che è riuscito a rimontare solo tre posizioni.

Giornata da dimenticare per le Ducati ufficiali: sia Bastianini che Bagnaia non sono mai riusciti a trovare un'andatura che li portasse a tenere il passo dello moto di testa. Il primo è così arrivato sesto, mentre il secondo (che ha imputato la colpa alle gomme) non è andato oltre l'ottavo posto, anche a causa di una partenza orribile, con la moto che gli si è impennata allo spegnimento dei semafori facendogli perdere ben sette posizioni.

Quarto posto per Pedro Acosta (KTM GASGAS) e quinto per l'altra Aprila di Aleix Espargaro (Aprilia Racing). A punti sono andati anche Jack Miller (KTM), settimo, e Raul Fernandez (Trackhouse Racing), nono.

Dopo questa gara, Martin si porta a 67 punti, seguito da Bastianini con 43 e da Binder con 42. Tre punti in meno per Bagnaia, quarto.

Il gran premio prenderà il via alle 21 ora italiana.





Crediti immagine: twitter.com/MotoGP/status/1779297353121337446/photo/1